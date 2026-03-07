Αντιδράσεις μετά τη «συγγνώμη» του Πεζεσκιάν: «Δείλη και απαράδκετη στάση»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε σήμερα Σάββατο (07/03) συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη σε μια προσπάθεια να κατευνάσει το θυμό στον Κόλπο, όμως αυτομάτως η δήλωσή του προκάλεσε αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιρανός πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα σήμερα: «Ζητώ προσωπικά συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που επλήγησαν από ενέργειες του Ιράν» και κάλεσε τις χώρες αυτές να μην συμμετάσχουν στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Απέρριψε επίσης την απαίτηση του αμερικανου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση της Ισλαμικής Δημοκρατίας χαρακτηρίζοντάς την «όνειρο», αλλά δήλωσε πως το ιρανικό προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις σε γειτονικά κράτη, εκτός αν πλήγματα εναντίον του Ιράν προέλθουν από το έδαφός τους.

Ο Χαμίντ Ρασάι νας σκληροπυρηνικός ιερωμένος και βουλευτής, έγραψε στο X, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Κύριε Πεζεσκιάν, η στάση σας ήταν αντιεπαγγελματική, δειλή και απαράδεκτη».

Ένας πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης κατήγγειλε την ιδέα μιας συγγνώμης με δήλωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επικεφαλής του δικαστικού σώματος Μοχσενί Εζεΐ, ένα σκληροπυρηνικό μέλος της τριανδρίας που ασκεί προσωρινά τις εξουσίες του ανώτατου ηγέτη, δήλωσε ότι το έδαφος μερικών περιφερειακών χωρών χρησιμοποιείται, ανοικτά και μυστικά, για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ότι τα πλήγματα αντιποίνων θα συνεχισθούν.