Αντιδράσεις μετά τη δήλωση του προέδρου στην Κολομβία: «Ο Ιησούς είχε ερωτικές σχέσεις με τη Μαρία Μαγδαληνή»

Η ομιλία του Πέτρο, Γκουστάβο Πέτρο, προέδρου της Κολομβίας, κατά την οποία δήλωσε ότι ο Ιησούς είχε σχέση με τη Μαρία Μαγδαληνή, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο Πέτρο δήλωσε, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ότι ο Ιησούς «έκανε έρωτα […] ίσως με τη Μαρία Μαγδαληνή», την πιστή ακόλουθο των διδασκαλιών του. «Ένας άντρας σαν αυτόν δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς αγάπη», είπε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Ιησούς «πέθανε περιτριγυρισμένος από γυναίκες που τον αγαπούσαν, και ήταν πολλές».

Η Ευαγγελική Συνομοσπονδία της Κολομβίας, η οποία εκπροσωπεί τις ευαγγελικές και προτεσταντικές εκκλησίες, δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Πέτρο «παραποιούν την ιστορική, βιβλική και θεολογική αλήθεια» και τον κατηγόρησε για «έλλειψη σεβασμού».

Η Επισκοπική Διάσκεψη της Καθολικής Εκκλησίας, από την πλευρά της, κάλεσε σε «σεβασμό, μη παρέμβαση και προστασία των ανθρώπων στις πεποιθήσεις τους» και προέτρεψε τους πολιτικούς να αποφεύγουν τις «θεολογικές» δηλώσεις.

Ο Πέτρο, πρώην αντάρτης, φοίτησε σε καθολικό σχολείο και έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τη «θεολογία της απελευθέρωσης» — μια σχολή χριστιανικής σκέψης που εστιάζει στην υπεράσπιση των φτωχών και των περιθωριοποιημένων.