Μενού

Αντιδράσεις μετά τη δήλωση του προέδρου στην Κολομβία: «Ο Ιησούς είχε ερωτικές σχέσεις με τη Μαρία Μαγδαληνή»

Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Γκουστάβο Πέτρο,προέδρου της Κολομβίας, για τον Ιησού Χριστό, κατά την ομιλία του.

Reader symbol
Newsroom
πρόεδρος-Κολομβία-Γουστάβο-Πέτρο
Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο | AΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Η ομιλία του Πέτρο, Γκουστάβο Πέτρο, προέδρου της Κολομβίας, κατά την οποία δήλωσε ότι ο Ιησούς είχε σχέση με τη Μαρία Μαγδαληνή, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. 

Συγκεκριμένα, ο Πέτρο δήλωσε, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, ότι ο Ιησούς «έκανε έρωτα […] ίσως με τη Μαρία Μαγδαληνή», την πιστή ακόλουθο των διδασκαλιών του. «Ένας άντρας σαν αυτόν δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς αγάπη», είπε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Ιησούς «πέθανε περιτριγυρισμένος από γυναίκες που τον αγαπούσαν, και ήταν πολλές».

Η Ευαγγελική Συνομοσπονδία της Κολομβίας, η οποία εκπροσωπεί τις ευαγγελικές και προτεσταντικές εκκλησίες, δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Πέτρο «παραποιούν την ιστορική, βιβλική και θεολογική αλήθεια» και τον κατηγόρησε για «έλλειψη σεβασμού».

Η Επισκοπική Διάσκεψη της Καθολικής Εκκλησίας, από την πλευρά της, κάλεσε σε «σεβασμό, μη παρέμβαση και προστασία των ανθρώπων στις πεποιθήσεις τους» και προέτρεψε τους πολιτικούς να αποφεύγουν τις «θεολογικές» δηλώσεις.

Ο Πέτρο, πρώην αντάρτης, φοίτησε σε καθολικό σχολείο και έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τη «θεολογία της απελευθέρωσης» — μια σχολή χριστιανικής σκέψης που εστιάζει στην υπεράσπιση των φτωχών και των περιθωριοποιημένων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ