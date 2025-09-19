Χάος στις ΗΠΑ μετά την απόλυση Τζίμι Κίμελ - Πώς μπορεί να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς προεκλογικά

Ο γνωστός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, μετά τα σχόλια του για τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ «διακόπηκε επ' αόριστον από την εκπομπή», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε το ABC. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ τόσο από τους πολίτες όσο και από τους Δημοκρατικούς.

Οι Δημοκρατικοί ξεκίνησαν έρευνες, υπέβαλαν αιτήσεις κλήτευσης και απαίτησαν την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών την Πέμπτη — μια απάντηση στην αποβολή του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Τζίμι Κίμελ, η οποία αντιπροσώπευε ασυνήθιστα γρήγορη αντίδραση από ένα κόμμα που αγωνίζεται να βρει τα πατήματά του.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς οι Δημοκρατικοί θα μετατρέψουν αυτό το σχετικά ενωμένο μέτωπο σε μια εκλογική στρατηγική, καθώς το κόμμα παραμένει διχασμένο ως προς το πώς και πόσο να μιλήσει για τις απειλές κατά της δημοκρατίας ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

«Είναι ξεκάθαρα μέρος μιας καταστολής της ελευθερίας του λόγου», δήλωσε ο πρώην ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζιτζ στο Politico. «Αν δεν μπορούμε να έχουμε κωμικούς, πόσο μάλλον δικηγορικά γραφεία ή ακαδημαϊκούς ή δημοσιογράφους να εκφράζουν την άποψή τους, τότε αυτή δεν είναι μια ελεύθερη χώρα».

ΗΠΑ: Η ελευθερία του λόγου ως μότο των Δημοκρατικών

Η έμφαση στη δημοκρατία ως προεκλογικό μήνυμα δεν βοήθησε τους Δημοκρατικούς το 2024, όταν την χρησιμοποίησαν εναντίον του Τραμπ και παρ' όλα αυτά κέρδισε τη λαϊκή ψήφο.

Η Καμάλα Χάρις πραγματοποίησε μία από τις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις της το περασμένο φθινόπωρο στο Ellipse, το ίδιο σημείο όπου ο Τραμπ συγκέντρωσε τους δικούς του υποστηρικτές για να παρελάσουν στο Καπιτώλιο.

Αρκετοί εθνικοί Δημοκρατικοί δήλωσαν κατ' ιδίαν ότι ο Κίμελ και η ελευθερία του λόγου «δεν θα είναι τα κορυφαία ζητήματα που συζητούν οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές», είπε ένας στρατηγικός αναλυτής που ζήτησε να μην κατονομαστεί για να το συζητήσει ειλικρινά.

«Η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη δείχνει ότι οι απειλές του Τραμπ για τη δημοκρατία δεν αποτελούν κορυφαίο ζήτημα για τους αμφιλεγόμενους ψηφοφόρους και δεν το βλέπω να κυριαρχεί στις τηλεοπτικές διαφημίσεις το επόμενο φθινόπωρο», δήλωσε ο Δημοκρατικός δημοσκόπος Μπράιαν Στράικερ. «Αλλά μερικές φορές πρέπει να αγωνίζεσαι για πράγματα επειδή είναι το σωστό να κάνεις για τη χώρα και όχι επειδή θα σου κερδίσει εκλογές. Και αν δεν αγωνιστούμε τώρα, μπορεί να μην έχουμε εκλογές για να αγωνιστούμε για να κερδίσουμε στο μέλλον».

Ντόνλαλντ Τραμπ: «Θα πρέπει να αφαιρεθεί η άδεια από ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την αποβολή του Κίμελ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη, ενώ υποστήριξε ότι ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής «απολύθηκε επειδή είχε κακή τηλεθέαση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

«Είπε κάτι απαίσιο για έναν σπουδαίο κύριο γνωστό ως Τσάρλι Κερκ», είπε ο Τραμπ. «Μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι, απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου».

Ο πρόεδρος μάλιστα, πρότεινε ότι ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα θα πρέπει να «αφαιρεθούν» από τα κανάλια τους οι άδειες, καθώς υποστήριξε την αμερικανική ρυθμιστική αρχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών σε μια διαμάχη για την αναστολή του παρουσιαστή του ABC, Τζίμι Κίμελ.

Μποϊκοτάζ στη Disney από τους Αμερικάνους μετά την απόλυση Τζίμι Κίμελ

Η Disney αντιμετώπισε τις συνέπειες της απόφασής της, να διακόψει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live από τον αέρα, καθώς διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εχθές (19/09) έξω από τα κεντρικά γραφεία του Mouse House στο Μπέρμπανκ και τη Νέα Υόρκη.

Τα πλήθη επέκριναν το ABC, την Disney και τον Μπρένταν Καρ, πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών. Το σύνθημα των διαδηλωτών ήταν το εξής: «Ο Κίμελ μένει, ο Τραμπ πρέπει να φύγει». Καθώς η διαδήλωση πλησίαζε στο τέλος της, άτομο από την οργάνωση Act Up δήλωσε ότι όλοι πρέπει να μποϊκοτάρουν την Disney.

Όπως φαίνεται από τα social media, ήδη πάρα πολλά άτομα διέκοψαν την συνδρομή τους στην πλατφόρμα ως μέσο αντίδρασης.

Με πληροφορίες από Politico, BBC, Variety