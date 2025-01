Αντίδραση ΠΟΥ στην απόφαση Τραμπ για απόσυρση των ΗΠΑ: «Ελπίζουμε να αναθεωρήσουν»

Ήρθε η αναμενόμενη αντίδραση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον οργανισμό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφαση επιρρίπτοντας την ευθύνη για την καταστροφική διαχείριση της διακυβέρνησής του, την περίοδο του Covid-19, στον ΠΟΥ, και επικαλούμενος τον οικονομικό αντίκτυπο της παραμονής των ΗΠΑ.

Ο Οργανισμός απάντησε ψύχραιμα αλλά εμφατικά στις δηλώσεις Τραμπ, αναφέροντας στο Twitter: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει τη λύπη του για την ανακοίνωση».

ΠΟΥ: «Ελπίζουμε να επανεξετάσουν οι ΗΠΑ»

Ο Οργανισμός εξέφρασε ακόμα «τη λύπη του για την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό. Ο ΠΟΥ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΟΥ το 1948 και έχουν συμμετάσχει στη διαμόρφωση και τη διοίκηση του έργου του από τότε, μαζί με άλλα 193 κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και στην Εκτελεστική Επιτροπή».

«Για περισσότερες από επτά δεκαετίες, ο ΠΟΥ και οι ΗΠΑ έχουν σώσει αμέτρητες ζωές και προστατεύουν τους Αμερικανούς και όλους τους ανθρώπους από απειλές για την υγεία. Μαζί τερματίσαμε την ευλογιά και μαζί φέραμε την πολιομυελίτιδα στα πρόθυρα της εξάλειψης», υπογραμμίζει.

«Τα αμερικανικά ιδρύματα συνέβαλαν και επωφελήθηκαν από την ένταξη στον Οργανισμό. Με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων κρατών μελών, έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία 7 χρόνια το μεγαλύτερο σύνολο μεταρρυθμίσεων στην ιστορία μας».

«Αυτό το έργο συνεχίζεται. Ελπίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το επανεξετάσουν και ανυπομονούμε να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικό διάλογο για τη διατήρηση της σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και του ΠΟΥ, προς όφελος της υγείας και της ευημερίας εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο», καταλήγει.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WHO comments on United States announcement of intent to withdraw<br><br>The World Health Organization regrets the announcement that the United States of America intends to withdraw from the Organization.<br><br>WHO plays a crucial role in protecting the health and security of the world’s… <a href="https://t.co/DT3QJ49bhb">pic.twitter.com/DT3QJ49bhb</a></p>— World Health Organization (WHO) (@WHO) <a href="https://twitter.com/WHO/status/1881645479764615632?ref_src=twsrc%5Etfw">January 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>