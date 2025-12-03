Αντιμέτωπος με τρία έτη φυλάκισης ο γιατρός που πουλούσε παράνομα κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι

Ένας γιατρός που δήλωσε ένοχος για την πώληση κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του από υπερβολική δόση πρόκειται να είναι ο πρώτος από τους πέντε κατηγορούμενους που θα καταδικαστούν στην υπόθεση, σήμερα.

Η οικογένεια του ηθοποιού και πιθανώς άλλα άτομα που επηρεάστηκαν από τον θάνατό του θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια δήλωση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες πριν από την καταδίκη του Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια.

Οι εισαγγελείς, σύμφωνα με το ABC NEWS, ζητούν από την ομοσπονδιακή δικαστή Σέριλιν Πις Γκάρνετ να καταδικάσει τον 44χρονο γιατρό σε τρία χρόνια φυλάκισης, μετά από συμφωνία παραδοχής στην οποία ο γιατρός παραδέχθηκε ότι πούλησε παράνομα μεγάλες ποσότητες κεταμίνης στον Πέρι.

Ο Πέρι λάμβανε νόμιμα την κεταμίνη —ένα χειρουργικό αναισθητικό— ως θεραπεία για την κατάθλιψη. Αλλά όταν ο κανονικός του γιατρός αρνήθηκε να του τη χορηγήσει στις ποσότητες που ήθελε.

Έτσι στράφηκε σε άλλον γιατρό, ο οποίος παραδέχθηκε ότι του πούλησε παράνομα παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως ο Πέρι ήταν εθισμένος. Έστειλε μήνυμα σε έναν άλλο γιατρό αποκαλώντας τον Πέρι «ηλίθιο» που μπορούσε να εκμεταλλευτεί για χρήματα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

«Αντί να κάνει αυτό που ήταν καλύτερο για τον κ. Πέρι —έναν άνθρωπο που πάλευε με τον εθισμό για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του— ο κατηγορούμενος επιδίωξε να εκμεταλλευτεί την ιατρική του ευαλωτότητα για κέρδος», ανέφερε το υπόμνημα καταδίκης της εισαγγελίας.

Ο Πέρι πάλευε με τον εθισμό επί χρόνια, από την εποχή του στα «Φιλαράκια», όταν έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της γενιάς του ως ο Τσάντλερ Μπινγκ. Πρωταγωνίστησε μαζί με την Τζένιφερ Άνιστον, την Κόρτνεϊ Κοξ, τη Λίζα Κούντροου, τον Ματ Λεμπλάνκ και τον Ντέιβιντ Σβίμερ για 10 σεζόν, από το 1994 έως το 2004, στη μεγάλη επιτυχία του NBC.