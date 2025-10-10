Αντίστροφη μέτρηση για τον νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας: Τα σενάρια της τελευταίας στιγμής

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η Γαλλία με την πολιτική κρίση να είναι προ των πυλών, μετά τις δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων της αριστεράς ύστερα από τη συνάντησή τους με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, Κατήγγειλαν, σε εξαιρετικά αυστηρούς τόνους, ότι δεν άκουσαν τίποτα νέο από τον Γάλλο πρόεδρο εκτός από το ότι δεν επιθυμεί να ορίσει πρωθυπουργό προερχόμενο από τον χώρο τους. Τούτου δοθέντος οι εκπρόσωποι των αριστερών κομμάτων άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης όποτε και αν αυτή ανακοινωθεί.

Ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος προς το παρόν αρνείται να ανοίξει τα χαρτιά του, αναμένεται να ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού περί τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Τα σενάρια για τον νέο πρωθυπουργό

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του διορισμού νέου πρωθυπουργού, δύο σενάρια επικρατούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης: επαναφορά του παραιτηθέντος Σεμπαστιέν Λεκορνί ή του Ζαν-Λουί Μπορλού, του 74 χρονου που εύλογα κέρδισε τον χαρακτηρισμό του αιωνίως επιστρατευόμενου πολιτικού σε περιόδους κρίσης.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους συγκάλεσε τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση εξαιρώντας τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την Ανυπότακτη Γαλλία και πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση διορισμού νέου πρωθυπουργού το «βράδυ της Παρασκευής».

Ο τρίτος πρωθυπουργός κατά το διάστημα του τελευταίου έτους, από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούνιο 2024, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί αναδείχθηκε ο πιο εφήμερος πρωθυπουργός της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, με θητεία 27 ημερών, ενώ διαβεβαιώνει ότι «δεν θέλει τη δουλειά» και ότι «ολοκλήρωσε» την αποστολή του.

Πολλοί πολιτικοί παράγοντες ωστόσο δηλώνουν ότι ο πρόεδρος Μακρόν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναδιορισμού του, ενώ άλλοι αντίθετα υποστηρίζουν δημόσια ή ιδιωτικά το σενάριο Μπορλού, υπουργού κυβερνήσεων προέδρων της δεξιάς, του Ζακ Σιράκ και του Νικολά Σαρκοζί.

Βετεράνος της πολιτικής και ιδρυτής του κόμματος Ενωση Δημοκρατών και Ανεξαρτήτων (UDI), επί σειρά ετών δήμαρχος της Βαλανσιέν, ο Μπορλού είχε ανακοινώσει το 2014 την αποχώρησή του από τον πολιτικό βίο λέγοντας ότι δεν διαθέτει πια την αναγκαία ενέργεια έπειτα από μία οξεία πνευμονία.

Αν και έχει επανέλθει στην πολιτική σκηνή, διαβεβαιώνει ότι δεν είχε επαφή με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Αλλα ονόματα που ακούγονται είναι μεταξύ άλλων του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Μπερνάρ Καζνέβ και του πρώτου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος προέρχεται επίσης από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ