«Αντίθετες με το διεθνές δίκαιο οι δηλώσεις»: Η απάντηση του τουρκικού ΥΠΑΜ για τα 12 ναυτικά μίλια

Το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τοποθετήθηκε αναφορικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 12 ναυτικά μίλια.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε «αδιαπραγμάτευτο» το δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.

Ενώ η ανακοίνωση του Υπουργείου δεν κατονομάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα τουρκικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι η δήλωση αποτελεί απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η στάση της χώρας, μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο στα 12 μίλια είναι σαφής: Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη, και διεθνώς νόμιμη υπεράσπιση για δικαοδοσία στο Αιγαίο, είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης.

Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της Τουρκικής πλευράς είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες.

Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους, να προστατεύσουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις θαλάσσιες περιοχές διακαιοδοσίας τους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, θα λάβει χώρα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη ημερομηνία.