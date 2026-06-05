Άντονι Χεντ: Πέθανε στα 72 του ο αγαπημένος ηθοποιός - Οι αξέχαστοι ρόλοι του

Ο Βρετανός ηθοποιός Άντονι Χεντ (Anthony Head), γνωστός κυρίως για τους ρόλους του σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Buffy the Vampire Slayer», «Ted Lasso», «Merlin» και «Little Britain», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

«Πέθανε ειρηνικά από επιπλοκές λόγω πνευμονίας, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», δήλωσαν οι κόρες του, Emily και Daisy σε κοινή ανακοίνωση, για να προσθέσουν: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του εξαιρετικού πατέρα μας».

Πρόσθεσαν: «Ήταν, και θα είναι για πάντα, τιμή και προνόμιο να είμαστε κόρες του και να έχουμε δει από πρώτο χέρι την επίδραση που είχαν τόσο ο ίδιος όσο και το έργο του σε τόσους πολλούς».

Άντονι Χεντ - Οι αξέχαστοι ρόλοι του

Είπαν επίσης ότι γνωρίζουν «πόσο πολύ θα λείψει στους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές της εκπομπής στην οποία συμμετείχε», προσθέτοντας ότι «αγαπούσε πολύ τη δουλειά του» και «πάντα θεωρούσε τον εαυτό του απίστευτα τυχερό».

Η οικογένειά του αναγνώρισε ότι «η κληρονομιά του θα ζήσει για πάντα» και δήλωσε ότι θεωρούν τον εαυτό τους «τυχερό» που τον είδαν να κάνει αυτό που αγαπούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Χεντ απέκτησε διεθνή φήμη ως Ρούπερτ Τζάιλς στη δημοφιλή σειρά για εφήβους με υπερφυσικό περιεχόμενο «Buffy» στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Στη συνέχεια, είχε ρόλο στη σειρά σκετς «Little Britain», υποδύθηκε τον βασιλιά Uther Pendragon στη σειρά «Merlin» του BBC και εμφανίστηκε ως ο πρώην ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικού συλλόγου Rupert Mannion στη σειρά «Ted Lasso».