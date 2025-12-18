Άντονι Πράις: Πέθανε ο σχεδιαστής που έντυσε τον Ντέιβιντ Μπόουι, τους Duran Duran και τη Βασίλισσα Καμίλα

Ο Άντονι Πράις, ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας που ήταν υπεύθυνος για μερικές από τις εμφανίσεις που αγαπούσαν ο Ντέιβιντ Μπόουι, οι Roxy Music και η Βασίλισσα Καμίλα, μεταξύ άλλων, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο Πράις ήταν περισσότερο γνωστός για τις δομημένες σιλουέτες και τα θεατρικά του στυλ, συμπεριλαμβανομένων των παστέλ κοστουμιών που εμφανίστηκαν στο μουσικό βίντεο Rio του ροκ συγκροτήματος Duran Duran.

Το συγκρότημα δημοσίευσε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία μνημονεύουν τον Άντονι Πράις ως έναν «οραματιστή» και έναν «ευγενικό, έξυπνο και ξυράφι φίλο».

Ο θάνατος του Πράις έρχεται λιγότερο από ένα μήνα αφότου αποκάλυψε την τελευταία του συλλογή στο Λονδίνο εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Ποιος ήταν ο Άντονι Πράις

Γεννημένος στο Γιορκσάιρ το 1945, ο Πράις μετακόμισε στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για να σπουδάσει στο Royal College of Art.

Ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή του, ξεκίνησε να σχεδιάζει ανδρικά ρούχα στη Stirling Copper και ήταν υπεύθυνος για τα εφαρμοστά παντελόνια με κουμπιά που φορούσε ο Σερ Μικ Τζάγκερ κατά την περιοδεία Gimme Shelter των Rolling Stones το 1969.

Ίδρυσε τη δική του ετικέτα το 1979 και πραγματοποίησε την πρώτη του επίδειξη μόδας ένα χρόνο αργότερα, ανοίγοντας τη συλλογή με εμφανίσεις από το μοντέλο Τζέρι Χολ, η οποία φορούσε επίσης το φόρεμα που σχεδίασε ο Πράις για τον γάμο της με τον Σερ Μικ.

Ο Πράις, συνεργάτης για πολλά χρόνια του Ντέιβιντ Μπόουι, σχεδίασε το τζάκετ που φορούσε ο τραγουδιστής στο μουσικό βίντεο As The World Falls Down το 1986.

Η υπογραφή του να συνδυάζει ανδρική και γυναικεία μόδα, μαζί με την τεχνική του ικανότητα να δημιουργεί σφιχτές, εφαρμοστές γραμμές, τον καθιέρωσε ως «αληθινό αυθεντικό», δήλωσε το British Fashion Council.

Στη δεκαετία του 1990, άρχισε να εργάζεται για ρούχα της Βασίλισσας Καμίλα, περιλαμβανομένων αρκετών ενδυμάτων για την περιοδεία της στις ΗΠΑ μετά την ανάληψη του τίτλου της.

Μετά από μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Πράις παρουσίασε την τελευταία του επίδειξη μόδας στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, σε συνεργασία με το fashion brand 16Arlington.