Άντρας γέμισε εξανθήματα όταν έφαγε ωμά μανιτάρια - Η σπάνια αλλεργία

Ένας άντρας χρειάστηκε να νοσηλευτεί όταν εκδήλωσε μία σπάνια αλλεργία σε μανιτάρια. Άρχισε να υποφέρει από εξανθήματα σε όλο του το σώμα όταν κατανάλωσε γεύμα με αμαγείρευτους μύκητες Σιτάκε.

Σύμφωνα με έρευνα περίπτωσης που εκδόθηκε στο περιοδικό New England Journal of Medicine και παρουσίασε η New York Post, ο ανώνυμος 72χρονος άντρας «ετοίμασε και κατανάλωσε γεύμα που περιείχε μανιτάρια Σιτάκε».

Το εν λόγω μανιτάρι αποτελεί ένα τόσο θρεπτικό όσο και αγαπημένο υλικό της ανατολικής Ασιατικής κουζίνας. Ο άτυχος άντρας δεν παρατήρησε κάποιο σύμπτωμα μέχρι δύο μέρες μετά το τσιμπούσι του, όταν και εκδήλωσε αλλεργική αντίδραση.

Ο πόνος ήταν απίστευτος

Σύμφωνα με το άρθρο, δύο μέρες μετά την κατανάλωση των μανιταριών, ο άνδρας άρχισε να εκδηλώνει επιμήκη εξανθήματα τα οποία κάλυψαν σταδιακά ολόκληρη την πλάτη του.

Ο πόνος κατά τον ίδιο ήταν τόσο έντονος ώστε δεν τον άφηνε να κοιμηθεί το βράδυ. Θορυβημένος, επισκέφθηκε άμεσα γιατρό, ο οποίος του διέγνωσε «δερματίτιδα Σιτάκε».

Τα απίστευτα εξανθήματα έχουν μάλιστα σχήμα που θυμίζει το μανιτάρι που τα προκάλεσε, με μακρόστενες προεκτάσεις που φαίνονται σαν να φύονται στην σπονδυλική στήλη και επεκτείνονται προς τα πλευρά του ασθενή.

Μία σπάνια καταγεγραμμένη αλλεργία

Αν και σπάνια σε παγκόσμιο επίπεδο, η πάθηση αυτή απαντάται συχνότερα στις χώρες της άπω Ανατολής όπως η Ιαπωνία και η Κίνα. Πρώτη φορά καταγράφηκε το 1977, ενώ κρούσματα έχουν επίσης εντοπιστεί στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Η βίαιη δερματική αντίδραση προκαλείται από τη δραστική ουσία «λεντινάνη». Ο υδατάνθρακας αυτός παράγει το εξάνθημα στέλνοντας ένα χημικό σήμα που προκαλεί ερυθρίαση και πρήξιμο σε περιοχές του δέρματος. Πρόσθετα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετούς, διάρροιες, μυρμήγκιασμα στα χείλια και στα άκρα καθώς και δυσκολίες στην κατάποση.

Συνήθως, η λεντινάνη ουδετεροποιείται όταν το μανιτάρι μαγειρεύεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο Έγκλε Γιανουσόνιτε, ένας εκ των συντακτών της μελέτης, πληροφόρησε πως «Η δερματίτιδα Σιτάκε αποφεύγεται όταν τα καταναλωθέντα μανιτάρια μαγειρεύονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 145 βαθμών Κελσίου».

Στον 72χρονος ασθενή χορηγήθηκαν κορτικοστεροειδή και αντιισταμινικά για να αντιμετωπιστεί η οξεία αντίδραση, ενώ οι γιατροί τον προειδοποίησαν να μαγειρεύει ευλαβικά το φαγητό του στο μέλλον.