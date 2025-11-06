Αντζελίνα Τζολί: Απρόοπτο σε ξαφνική της επίσκεψη στην Ουκρανία - Τι περίμενε άνδρα της ασφάλειάς της

Απρόσμενη εξέλιξη είχε η ξαφνική επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία.

Η χολιγουντιανή ηθοποιός ταξίδεψε με το Ίδρυμα Legacy of War στις πολύπαθες περιοχές Χερσώνα και Μικολάιβ - οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας της Ουκρανίας ενάντια στη Ρωσία - και βρέθηκε σε ιατρικές δομές της περιοχής, μεταξύ των οποίων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο.

Η επίσκεψή της όμως εκεί σύμφωνα με το Politico είχε μια απρόοπτη εξέλιξη, όταν ένα μέλος της συνοδείας της, στρατολογήθηκε.

Angelina Jolie receives a commemorative "Kherson" coin as a gift in an actual city of Kherson, Ukraine.



I just want to remind everyone abroad about Russia’s “human safari” in Kherson - they hunt civilians with drones. It’s one of the most dangerous places in Ukraine, and one… pic.twitter.com/UO7TEBK9Pc — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 5, 2025

Hollywood star Angelina Jolie's motorcade was stopped by territorial mobilization center press gang during her visit to Mykolaiv in Ukraine, and her Ukrainian bodyguard was taken to mobilization center to be mobilized. Video shows her exiting mobilization center. pic.twitter.com/dQbHyzsVIb — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) November 5, 2025

Ένας ανώτατος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι ένα μέλος της συνοδείας της Τζολί είχε ένα περιστατικό με τοπικούς στρατολόγους σε σημείο ελέγχου, αλλά οι ουκρανικές αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε επίσης ότι η Τζολί δεν είχε ενημερώσει την ουκρανική κυβέρνηση για την πρόθεσή της να επισκεφθεί τη χώρα και ότι εισήλθε πεζή.

Παράλληλα, οι Χερσαίες Δυνάμεις του Ουκρανικού Στρατού δημοσίευσαν μια ανακοίνωση τεσσάρων παραγράφων με πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, στην οποία ανέφεραν ότι το άτομο που στρατολογήθηκε ήταν ο οδηγός της Τζολί. Ωστόσο, αργότερα διέγραψαν την ανακοίνωση και δήλωσαν στο Politico ότι δεν μπορούν ούτε να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν τις λεπτομέρειες του γεγονότος.

Ωστόσο ανέφεραν: «Οι πληροφορίες που διαδίδονται στα μέσα ενημέρωσης είναι παραποιημένες· βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και όλα τα περιστατικά διευκρινίζονται».

Το περιφερειακό στρατολογικό γραφείο του Μικολάιβ επιβεβαίωσε το περιστατικό στο Politico, δηλώνοντας ότι ο οδηγός της Τζολί ήταν έφεδρος του στρατού και του δόθηκε εντολή να παρουσιαστεί για στρατιωτική επανεκπαίδευση.

Δεν είναι σαφές αν ο οδηγός στάλθηκε άμεσα για επανεκπαίδευση ή αν θα πρέπει να παρουσιαστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Εκπρόσωπος της Τζολί αρνήθηκε να σχολιάσει επισήμως το περιστατικό.