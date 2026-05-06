Η Αντζελίνα Τζολί πέτυχε, αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «μια σημαντική νίκη» στην πολυετή νομική της διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ για το γαλλικό οινοποιείο τους Château Miraval.

Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες, Σίντι Πανούκο, αποφάσισε ότι η 50χρονη σταρ δεν θα έπρεπε να παραδώσει στον Πιτ και την ομάδα του 22 email που συζητούσαν την υπόθεση, κάτι που της διέταξε ένας δικαστής στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση αυτή, επικαλούμενο ότι, δεδομένου ότι αναφέρθηκαν νομικά σχέδια δράσης στην παρτίδα των email, αυτά θα έπρεπε να είναι εκτός των ορίων του στρατοπέδου του Πιτ, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που εξέτασε η Daily Mail.

Ο δικηγόρος της Τζολί, Πολ Μέρφι, δήλωσε στην Daily Mail σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, μια μέρα μετά την δικαστική απόφαση, ότι αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε «μια σημαντική νίκη» για την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό.

«Η απόφαση δείχνει ότι ο κ. Πιτ ήταν εντελώς εκτός ορίων όταν ζήτησε πρόσβαση σε προφανώς εμπιστευτικά έγγραφα», είπε ο Μέρφι. «Αρχικά απαίτησε 126 εμπιστευτικά έγγραφα, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε σε 22 και τώρα ο κ. Πιτ δεν παίρνει τίποτα, μηδέν».

Ο δικηγόρος της Τζολί κατέληξε στο συμπέρασμα: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που τόσο το Εφετείο όσο και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τελικά έβαλαν τέλος σε αυτό».

Μια πηγή του Πιτ δήλωσε στο TMZ την Τρίτη ότι το μόνο που κέρδισε η ομάδα της Τζολί ήταν «μια πιθανή προσωρινή απόφαση που τους επιτρέπει να κρατήσουν πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές της προθέσεις εκτός δικαστηρίου».

Η σταρ, πέτυχε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα στην τελευταία απόφαση του δικαστηρίου, καθώς ο δικαστής απέρριψε το αίτημα της Τζολί προς το δικαστήριο να επιβάλει 34.000 δολάρια στους δικηγόρους του Πιτ για την προσπάθειά τους να αποκτήσουν τα email, λέγοντας ότι «οι κυρώσεις δεν δικαιολογούνται».

Τι λέει το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ

Τα τελευταία νέα στην υπόθεση έρχονται εβδομάδες αφότου η Τζολί υπέβαλε δικαστικά έγγραφα που έδειχναν ότι θεωρούσε ότι η ημερομηνία έναρξης της δίκης τον Σεπτέμβριο του 2027 λειτουργεί καλά, παρά την πίεση του Μπραντ Πιτ να γίνει πέντε μήνες νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2027.

«Είναι κάπως λυπηρό το γεγονός ότι η στρατηγική είναι απλώς μια καθυστέρηση αντί να αντιμετωπίζει ή να επιλύει τα ζητήματα, αλλά αυτό είναι κάτι συνηθισμένο», δήλωσε μια πηγή κοντά στον Πιτ στην Daily Mail για την τελευταία κίνηση της Τζολί στις νομικές διαδικασίες.

Ο σταρ του «Κάποτε... στο Χόλιγουντ» δήλωσε σε πρόσφατη κατάθεσή του ότι οι νομικές διαμάχες του έχουν στερήσει χρόνια «της ήρεμης απόλαυσης του σπιτιού του στη Γαλλία», το οποίο αποτιμάται σε 164 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Πιτ δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο ενώπιον του δικαστηρίου που να δείχνει πώς η υπόθεση τον έχει επηρεάσει στο να απολαμβάνει τις επισκέψεις του στην περιουσία, δήλωσε η Τζολί στα δικαστικά έγγραφα.

Η Τζολί στην κατάθεσή της απάντησε στις ανησυχίες του Πιτ ότι μια φθινοπωρινή δίκη θα διακοπεί από τις εβραϊκές αργίες.