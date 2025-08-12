Ανυπομονεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα ελληνικά καλοκαίρια: «Σου δίνουν 10 χρόνια ζωής»

Ξετρελαμένη με την ιδέα της εξερεύνησης της Ελλάδας είναι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φαίνεται πως ανυπομονεί να έρθει για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας και να αναλάβει τα νέα της καθήκοντα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο δημοσιεύσεις με ελληνικό «άρωμα».

Ειδικότερα, η πρώτη φωτογραφία δείχνει ένα ελληνικό νησί με τη λεζάντα «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου επιπλέον 10 χρόνια».

H ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ | Instagram

Στη δεύτερη ανάρτησή της φαίνεται η εικόνα της Παναγίας από ένα εκκλησάκι και από κάτω αναμμένα κεριά, ενώ ακούγονται ψαλμωδίες.

Ο διορισμός της Γκιλφόιλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως και δεκάδων ακόμη αξιωματούχων, παραμένει σε εκκρεμότητα στην αμερικανική Γερουσία. Η έγκρισή της αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο, οπότε και θα ακολουθήσει η άφιξή της στην Αθήνα.

