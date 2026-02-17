Απάντηση Χαμενεΐ στις απειλές Τραμπ: «Επικίνδυνο το αεροπλανοφόρο, αλλά πιο επικίνδυνο το όπλο που θα το βυθίσει»

Απάντηση στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την αποστολή μεγάλης αμερικανικής δύναμης στον Περσικό Κόλπο, έδωσε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στον ίδιο τόνο.

Στο μήνυμα απάντησή του στον Τραμπ, ο Χαμενεΐ τόνισε πως οι ΗΠΑ «δεν θα μπορέσουν να καταστρέψουν» την Τεχεράνη, όπως δεν το έχουν καταφέρει και τα τελευταία 47 χρόνια.

«Λένε ότι έστειλαν αεροπλανοφόρο προς το Ιράν. Το αεροπλανοφόρο είναι, πράγματι, επικίνδυνο εργαλείο, αλλά το όπλο που μπορεί να το βυθίσει είναι ακόμα πιο επικίνδυνο» είπε.

Οι δηλώσεις του αυτές έγιναν ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας είναι υπό πλήρη εξέλιξη στη Γενεύη.