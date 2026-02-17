Μενού

Απάντηση Χαμενεΐ στις απειλές Τραμπ: «Επικίνδυνο το αεροπλανοφόρο, αλλά πιο επικίνδυνο το όπλο που θα το βυθίσει»

Με απειλές απάντησε ο Αλαγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την αμερικανική δύναμη που φτάνει κοντά στο Ιράν.

Reader symbol
Newsroom
Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ | Office of the Iranian Supreme Leader via AP
  • Α-
  • Α+

Απάντηση στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την αποστολή μεγάλης αμερικανικής δύναμης στον Περσικό Κόλπο, έδωσε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στον ίδιο τόνο.

Στο μήνυμα απάντησή του στον Τραμπ, ο Χαμενεΐ τόνισε πως οι ΗΠΑ «δεν θα μπορέσουν να καταστρέψουν» την Τεχεράνη, όπως δεν το έχουν καταφέρει και τα τελευταία 47 χρόνια. 

«Λένε ότι έστειλαν αεροπλανοφόρο προς το Ιράν. Το αεροπλανοφόρο είναι, πράγματι, επικίνδυνο εργαλείο, αλλά το όπλο που μπορεί να το βυθίσει είναι ακόμα πιο επικίνδυνο» είπε. 

Οι δηλώσεις του αυτές έγιναν ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας είναι υπό πλήρη εξέλιξη στη Γενεύη. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ