«Απαράδεκτες»: Το Ισραήλ καταδικάζει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της ανανεωμένης εκεχειρίας, χαρακτηρίζοντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της οργάνωσης ως «απαράδεκτες».

Σε ανακοίνωσή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «μόνο τη χθεσινή νύχτα, η ιρανική σύμμαχος εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από τον Λίβανο κατά ισραηλινών κοινοτήτων».

Από την πλευρά του Λιβάνου, ωστόσο, διατυπώνονται αντίθετες κατηγορίες, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι και το Ισραήλ έχει προβεί σε επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας, πραγματοποιώντας σχεδόν καθημερινές επιθέσεις που έχουν πλήξει αμάχους, υγειονομικές εγκαταστάσεις και δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με στοιχεία των λιβανικών αρχών, ο απολογισμός των θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου ανέρχεται σε 3.433 νεκρούς και 10.395 τραυματίες.

