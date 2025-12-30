Απασφάλισε ο Μεντβέντεφ κατά του Ζελένσκι: «Ο βρωμερός μπ@@@δος του Κιέβου θέλει πόλεμο»

Επίθεση με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατά του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μεντβέντεφ έγραψε συγκεκριμένα: «Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να εκτροχιάσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να παραμείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (29/12), ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατήγγειλε ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε μία από τις κατοικίες του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην περιοχή του Νόβγκοροντ.

Όλα τα drones ωστόσο καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Όπως ανέφερε ο βοηθός του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι η επίθεση συνέβη «στην πραγματικότητα, αμέσως μετά» τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Φλόριντα, ενώ προειδοποίησε ότι τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Ο Τραμπ, εξέφρασε αργότερα στους δημοσιογράφους τον θυμό του για την επίθεση, προσθέτοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν διευκολύνουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι διέψευσε την επίθεση, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέλει να δυναμιτίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με ψεύτικους ισχυρισμούς.