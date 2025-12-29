Λαβρόφ: «Η Ουκρανία επιτέθηκε με 91 drones στην κατοικία του Πούτιν»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε τη Δευτέρα 29/12 ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περιοχή Νόβγκοροντ και ότι, ως εκ τούτου, η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα αλλάξει, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Ο Λαβρόφ ανέφερε συγκεκριμένα ότι στις 28 προς 29 Δεκεμβρίου η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην προεδρική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones μακράς εμβέλειας, αναφέρει το Reuters.

Είπε δε ότι οι στόχοι για αντίποινα χτυπήματα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας είχαν ήδη επιλεγεί. Σημείωσε ότι η επίθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία και ότι, αν και η Ρωσία δεν θα αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις, η θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.

«Όλα τα drones καταστράφηκαν», δήλωσε στους δημοσιογράφους, Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ενώ δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία εκείνη τη στιγμή.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία εκείνη τη στιγμή.

Η πρώτη αντίδραση του Ζελένσκι στην καταγγελία του Λαβρόφ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για ψέμα, προσθέτοντας ότι η Μόσχα προετοίμαζε το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία θέλει να υπονομεύσει την πρόοδο μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Προέτρεψε επίσης τις ΗΠΑ να αντιδράσουν αναλόγως στις ρωσικές απειλές.