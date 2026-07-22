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Απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Για κάθε πλήγμα στο Ορμούζ, θα χτυπάμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ιράν, δηλώνοντας πως θα «καταστρέψει μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας» για κάθε πλοίο που πλήττει στο Ορμούζ.

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Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Νέες απειλές εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης, δηλώνοντας πως θα «καταστρέψει μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας» για κάθε πλοίο που πλήττει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ «από αυτό το σημείο και μετά», είτε το Ιράν χρησιμοποιήσει «πύραυλο, drone ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή όπλο». Παράλληλα, είπε ότι οι στόχοι περιλαμβάνουν εκείνους που βρίσκονται δίπλα ή μέσα στην ιρανική πρωτεύουσα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ απειλεί να καταστρέψει τις πολιτικές υποδομές του Ιράν, αφού σε συνέντευξή του στο Fox News την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν, εκτός εάν η χώρα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 

Ανάρτηση Τραμπ
Truth Social / @realDonaldTrump

 

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