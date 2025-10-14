Μενού

Απειλές Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα το κάνουμε εμείς... Γρήγορα και ίσως βίαια»

Σαφές μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στη Χαμάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ | Shutterstock
«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα αναφορικά με τη Χαμάς.

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε επίσης ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Ξεκινά τώρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα» - Τι περιλαμβάνει

