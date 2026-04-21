Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο της Γροιλανδίας: Σε κατάσταση συναγερμού το Νουούκ

Συναγερμός έχει ηχήσει στο αεροδρόμιο Κανγκερλούσουακ της πρωτεύουσας Νουούκ της Γροιλανδίας, μετά από απειλή για βόμβα, με τις αρχές να εκκενώνουν τους χώρους του αερολιμένα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, για το περιστατικό έχει συλληφθεί έως τώρα ένας άνδρας, ενώ δεν είναι ακόμα γνωστό εάν έχει βρεθεί καν ύποπτο αντικείμενο στους χώρους του αεροδρομίου.