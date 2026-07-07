Απελπισία στη Βενεζουέλα: Μόνοι τους στα ερείπια οι συγγενείς καθώς αποχωρεί η ξένη βοήθεια - 3.500 νεκροί

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24/6 στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους δικούς τους κάτω από τα χαλάσματα.

Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Για πολλούς συγγενείς, οι έρευνες δεν έχουν πλέον στόχο τον εντοπισμό επιζώντων, αλλά την ανάσυρση των σορών των αγαπημένων τους.

Όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ, οι διεθνείς αποστολές αποχωρούν τώρα, καθώς μηχανήματα έργου συνεχίζουν να απομακρύνουν τους τόνους από συντρίμμια που άφησε πίσω ο διπλός σεισμός.

Βενεζουέλα - Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι

Ο ΟΗΕ εκτίμησε πως ως και 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφή, μια από τις χειρότερες που έχει γνωρίσει η Λατινική Αμερική. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση αρνείται να κάνει υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων.

Κάποιες από τις πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές στις προσόψεις μόνο, όμως άλλες κατέρρευσαν, κάποιες η μια πάνω στην άλλη. Από ορισμένες, δεν απομένουν παρά βουνά από συντρίμμια.

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Δεκάδες οικογένειες αγνοουμένων ψάχνουν ακόμη πάνω στους όγκους όπου έστεκαν άλλοτε τα διαμερίσματα των δικών τους.

Εθελοντές και πυροσβέστες σκάβουν, διανοίγουν μικρές αυτοσχέδιες σήραγγες ανάμεσα στους όγκους σκυροδέματος για να φτάσουν σε χαμηλότερα διαμερίσματα. Ορισμένοι χρησιμοποιούν τρυπάνια τροφοδοτούμενα από γεννήτριες. Άλλοι παρακολουθούν, καθισμένοι σε πρόχειρα καταλύματα.

Σε μια τρύπα, διακρίνεται η μορφή πτώματος κοριτσιού παγιδευμένου στα συντρίμμια. Είναι καλυμμένο από σκόνη, ασβέστη, άλλα υλικά.

«Έστω έναν ζωντανό»

Ο Άλνι Πατσέκο, εθελοντής που επιχειρεί σε μια από τις αυτοσχέδιες σήραγγες, λέει πως συμμετείχε στην ανάσυρση 12 πτωμάτων ανθρώπων που παγιδεύτηκαν.

«Σήμερα ελπίζουμε να βγάλουμε τον πρώτο μας ζωντανό», προσθέτει, παρότι —το ξέρει— οι πιθανότητες να βρεθούν επιζήσαντες πλέον έχουν ουσιαστικά εκμηδενιστεί.

Μετά τους σεισμούς, άρχισαν να καταρτίζονται κατάλογοι σε ιστότοπους για να μπορέσουν να βρεθούν αγνοούμενοι. Ένας από αυτούς, υπό τον τίτλο «Αγνοούμενοι του σεισμού στη Βενεζουέλα», περιέχει πάνω από 31.400 ονόματα. Άλλος, με τίτλο «Η Βενεζουέλα σε ψάχνει», καταγράφει 18.200 αγνοούμενους και περιέχει επίσης 25.000 ονόματα ανθρώπων που εντοπίστηκαν. Ζωντανοί. Ή νεκροί.

Ο πολύ υψηλός αριθμός των ανθρώπων που αναφέρεται πως αγνοούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι «αξιόπιστος», κι αυτό είναι «τρομακτικό», σημείωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γενς Λέρκε, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

«Αυτό δεν σημαίνει πως βρίσκονται όλοι κάτω από τα συντρίμμια», όμως αντανακλά «το εύρος» της καταστροφής και «της απελπισίας με την οποία είναι αντιμέτωπες οι οικογένειες», πρόσθεσε.