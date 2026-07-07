Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε χθες Δευτέρα από άγνωστο βλήμα στα ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Ένα τάνκερ ενημέρωσε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, καθώς έπλεε προς νότια κατεύθυνση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UKMTO, προσθέτοντας πάντως πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος του σκάφους, ούτε περιβαλλοντική ρύπανση εξαιτίας του συμβάντος.

Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η UKMTO συνέστησε στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.