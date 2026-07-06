«Φέρνετε ελπίδα, σώζετε ζωές»: Τι είπε ο πιλότος στα μεγάφωνα για την ελληνική αποστολή στη Βενεζουέλα

Η Ελλάδα με τη σειρά της, απέστειλε βοήθεια στη Βενεζουέλα και το «παρών» έδωσαν ελληνικά διασωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν τους πληγέντες μετά τον φονικό σεισμό.

Ανάμεσα στις στιγμές της ελληνικής αποστολής, ξεχώρισε αυτή στο αεροπλάνο. Κατά την πτήση, ο πιλότος μετέδωσε μήνυμα θαυμασμού και εκτίμησης προς τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού.

«Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε σήμερα μαζί μας στη Βενεζουέλα. Η αποστολή σας ξεπερνά κατά πολύ την επίτευξη ενός ταξιδιού. Φέρνετε μαζί σας την ελπίδα προσφέροντας βοήθεια, καθώς εργάζεστε για να σώσετε ζωές.

Το κουράγιο, η αφοσίωσή σας και η προσωπική σας δέσμευση να προσφέρετε σε άλλους ανθρώπους μάς εμπνέει όλους. Παρακαλούμε επιτρέψτε μας να το αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε κάθε γυναίκα και κάθε άντρα για την εξαιρετική τους αφοσίωση στην ανθρωπότητα.

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Καλώς ήρθατε στο αεροπλάνο και σας ευχαριστούμε για όλα όσα προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ.», ανέφερε στα μεγάφωνα, όπως ακούγεται και στο βίντεο που ανήρτησε ο Ερυθρός Σταυρός.

