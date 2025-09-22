Απεργία αλληλεγγύης στην Ιταλία για τη Γάζα: Συγκρούσεις σε Μιλάνο, Βενετία - Καταδικάζει η Μελόνι

Μεγάλη ήταν η παρουσία του κόσμου σήμερα στην Ιταλία, όπου τα συνδικάτα βάσης προκήρυξαν απεργία αλληλεγγύης για τη Γάζα, εν μέσω της κλιμακούμενης επιχείρησης του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, εκτεταμένες συγκρούσεις της αστυνομίας με τους διαδηλωτές σημειώθηκαν νωρίτερα στο Μιλάνο, κατά την ολοκλήρωση της απεργίας των ιταλικών «συνδικάτων βάσης», σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη.

🇮🇹 BREAKING: Italy Sees Massive General Strike in Solidarity With Gaza



Italy is seeing a powerful 24-hour general strike today, Sept. 22, as millions of workers across transport, education, logistics, and other sectors are expected to join protests for Gaza. The strike has been… https://t.co/8hx8HHgGfM pic.twitter.com/6u8zoeXAsA — Drop Site (@DropSiteNews) September 22, 2025

Ιταλία: Συγκρούσεις και στη Βενετία, καταδικάζει η Μελόνι

Μέρος των διαδηλωτών προσπάθησε να εισέλθει στον κεντρικό σταθμό της ιταλικής συμπρωτεύουσας χρησιμοποιώντας και ξύλινα κοντάρια. Η αστυνομία έκανε χρήση γκλοπ και υπήρξαν συμπλοκές. Παράλληλα, ομάδα ατόμων με καλυμμένο το πρόσωπο έκαψε σημαίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τουλάχιστον δώδεκα διαδηλωτές τραυματίστηκαν και η είσοδος του σταθμού του Μιλάνου υπέστη μεγάλες καταστροφές.

Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι τραυματίστηκαν επίσης 60 αστυνομικοί και ότι έγιναν 10 προσαγωγές.

Στη Βενετία, επίσης, η αστυνομία έκανε χρήση αντλιών νερού για να σταματήσει διαδηλωτές που ήθελαν να κλείσουν την οδό η οποία καταλήγει στο λιμάνι της Μαργκέρα.

Συμμετέχοντες στη σημερινή απεργία τονίζουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κινητοποιήσεων είχε ειρηνικό χαρακτήρα και ότι εκτός από την αλληλεγγύη προς τον λαό της Παλαιστίνης και την καταδίκη της γενοκτονίας στη Γάζα, εκφράστηκε και η υποστήριξη στους εθελοντές της πρωτοβουλίας Global Sumud Flottilla.

General strike in Italy for Palestine, here’s the amazing view from the top of Termini station in Rome. The people – not the government – stand for solidarity and justice pic.twitter.com/9O7P8DV6tZ — Matteo Pucciarelli (@il_pucciarelli) September 22, 2025

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, από τη μεριά της, υπογράμμισε πριν από λίγο ότι «από το Μιλάνο φθάνουν απαράδεκτες εικόνες: φερόμενοι ως "αλληλέγγυοι προς την Παλαιστίνη", ως "αντιφασίστες", ως "ειρηνιστές", οι οποίοι καταστρέφουν τον σταθμό και προκαλούν συγκρούσεις με την αστυνομία».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την αστυνομία και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για βία και καταστροφές που δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεγγύη και δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτε στο ελάχιστο τη ζωή των ανθρώπων στην Γάζα, αλλά θα έχουν απτές συνέπειες στους Ιταλούς πολίτες, οι οποίοι θα υποστούν και θα πληρώσουν τις ζημιές που προκάλεσαν τα εγκληματικά αυτά στοιχεία».

Η Μελόνι, τέλος, «ευχήθηκε να υπάρξει σαφής καταδίκη από τους διοργανωτές της απεργίας και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις».