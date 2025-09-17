Σε «ρυθμούς» απεργίας θα κινηθεί αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, η Γαλλία, καθώς τα σημαντικότερα συνδικάτα της χώρας έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις, σε τομείς όπως οι μεταφορές, η εκπαίδευση, ο δημόσιος τομέας και η βιομηχανία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε περίπου 250 γαλλικές πόλεις, με βασικό αίτημα την μη εφαρμογή των μέτρων οικονομικής λιτότητας που περιέλαβε η παραιτηθείσα κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 και τα οποία ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί -o οποίος ορίστηκε από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν- δεν έχει δεσμευθεί ότι θα τα πάρει πίσω.

Ο υπό παραίτηση υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό προέβλεψε ότι η συμμετοχή στην απεργία θα είναι σημαντική και ότι για την αποφυγή επεισοδίων θα βρίσκονται επί ποδός πολέμου 80.000 αστυνομικοί.

Γαλλία: Ο Λεκορνί ψάχνει συμμάχους

Στο μεταξύ, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί συνέχισε και την Τετάρτη (17/9) τις επαφές του με τις ηγεσίες των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης που θα έχει, αν όχι την στήριξη, τουλάχιστον την ανοχή της πλειοψηφίας των μελών της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και συνεπώς δεν θα κινδυνεύει να πέσει, όπως συνέβη με τις δύο προηγούμενες γαλλικές κυβερνήσεις.

Ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός συναντήθηκε με την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο γραμματέας του οποίου Ολιβιέ Φορ άφησε να εννοηθεί, μετά τη συνάντηση, πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που άκουσε.

Οι ψήφοι των σοσιαλιστών βουλευτών είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση των πλειοψηφιών στο πλαίσιο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.