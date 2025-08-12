Έντονες είναι οι αντιδράσεις στους κύκλους του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, μετά την επίσκεψη και τη συνάντηση εμπορικού απεσταλμένου της χώρας με τον Ερσίν Τατάρ στα Κατεχόμενα της Κύπρου, περιοχή που δεν αναγνωρίζει το Λονδίνο.

Ο λόγος για τον Afzal Khan, βουλευτή του Εργατικού Κόμματος για το Μάντσεστερ Ρουσόλμ, που βρέθηκε στα Κατεχόμενα της Κύπρου για μια, όπως αναφέρεθηκε, «σειρά επίσημων συναντήσεων» και έχει συναντήσει με τον Ερσίν Τατάρ.

Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, τις οποίες, όπως είναι γνωστό, κατέκτησε το 1974 η Τουρκία με την επιχείρηση «Αττίλας».

Κατεχόμενα: Η επίσημη αντίδραση της Βρετανίας

Το ταξίδι προκάλεσε οργή, με την Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 300.000 Βρετανούς πολίτες κυπριακής καταγωγής, να ζητά την απομάκρυνσή του.

Η Wendy Morton, η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών, έγραψε χθες στον ομόλογό της Stephen Doughty για να ρωτήσει γιατί ο κ. Khan εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του απεσταλμένου.

«Αυτή η επίσκεψη κινδυνεύει να υπονομεύσει την αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου ως εγγυητικής δύναμης και ως αμερόληπτου διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ζητήματος» έγραψε.

«Επίσης, στέλνει ένα ανησυχητικό μήνυμα στους Βρετανούς πολίτες κυπριακής καταγωγής, πολλοί από τους οποίους εκτοπίστηκαν από τις περιοχές που επισκέφθηκε ο κ. Khan» κατέληξε η κυρία Morton για τη συνάντηση με τον Τατάρ.

Με πληροφορίες από Daily Mail