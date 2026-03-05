Απήγαγαν τον γιο του αρχηγού της Ουκρανικής μαφίας: «Απλώς πεθαίνω - Βοηθήστε με και επιστρέψτε τα λεφτά»

Ο γιος ενός αρχηγού της Ουκρανικής μαφίας φέρεται να απήχθη στην Ινδονησία και οι απαγωγείς απαιτούν 10 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, φέρεται ότι εξετάζεται για το αν είναι ακόμα ζωντανός καθώς βρέθηκε ένα διαμελισμένο σώμα που φέρεται να του ανήκει.

Ο 28χρονος Ιγκόρ Κομάροφ έκανε διακοπές στο Μπαλί όταν απήχθη, όπως φέρεται να δείχνει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κομάροφ έχει περιγραφεί από ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως γιος ενός εγκληματία από την ανατολική Ουκρανία.

Το βίντεο, που καταγράφηκε στις 19 Φεβρουαρίου, δείχνει τον Κομάροφ να απευθύνεται στους γονείς του να επιστρέψουν τα 10 εκατομμύρια δολάρια που ισχυρίζεται ότι έκλεψαν από τους απαγωγείς.

Απευθυνόμενος στους γονείς του, ο Κομάροφ ζητά άμεση δράση, ζητώντας τους να επιστρέψουν το ποσό και να «συμβιβαστούν με αυτούς τους ανθρώπους».

Γιος αρχηγού ουκρανικής μαφίας: «Είμαστε ένοχοι»

«Μαμά, μπαμπά, σας παρακαλώ. Βοηθήστε με, παρακαλώ. Κλέψατε αυτά τα δέκα εκατομμύρια δολάρια που ζήτησαν. Επιστρέψτε αυτά τα 10 εκατομμύρια, παρακαλώ», λέει. «Θα τα δώσω όλα πίσω σε όλους από τους οποίους κλέψαμε. Θα τα δώσω όλα πίσω σε όλους. Είμαστε ένοχοι», προσθέτει.

Μου έχουν ήδη κόψει μερικά από τα άκρα. Έχω σπασμένα πόδια, ένα πλευρό, χτυπημένο θωρακικό κλωβό, λέει.

Επιπλέον, λέει ότι παίρνει φαρμακευτική αγωγή και προειδοποιεί ότι σύντομα θα μπορούσε να εμφανιστεί λοίμωξη αν δεν λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. «Παίρνω ήδη φάρμακα. Δεν έχω ήδη άκρα. Σύντομα θα ξεκινήσει μια λοίμωξη. Απλώς πεθαίνω», λέει στο βίντεο.

Ο Κομάροφ ισχυρίζεται επίσης ότι έχει μεταφερθεί σε άλλη χώρα και προτρέπει την οικογένειά του να συμβιβαστεί με τους απαγωγείς.

«Παρακαλώ βοηθήστε με, αλλιώς καμία μαφία δεν θα μπορεί να βοηθήσει, καθώς με έχουν ήδη μεταφέρει σε άλλη χώρα. Παρακαλώ συμβιβαστείτε με αυτούς τους ανθρώπους. Θα με αφήσουν αμέσως να πάω στη θέση όπου με έπιασαν», προσθέτει.

Λίγο μετά τη διάδοση του βίντεο, η αστυνομία βρήκε διαμελισμένα λείψανα στο Μπαλί. Οι ιατροδικαστές άρχισαν να εξετάζουν τα μέλη του σώματος για να διαπιστώσουν πόσο καιρό παρέμειναν εκεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα λείψανα είναι περίπου τριών ημερών.

Οι αρχές έχουν τονίσει ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση ότι τα μέλη του σώματος ανήκουν στον Ιγκόρ Κομάροφ. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται εξετάσεις DNA για την επιβεβαίωση της ταυτότητας.