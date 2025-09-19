Απίστευτες καταστάσεις από την Υλίκη: Κάνουν τζετ σκι στη λίμνη

Απίστευτες εικόνες κατέγραψε το Star από τη Λίμνη Υλική, τον βασικό ταμιευτήρα υδροδότησης της Αττικής, όπου άγνωστοι παράβλεψαν τη σχετική νομοθεσία και αποφάσισαν να κάνουν τζετ σκι.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, είναι ότι οι δραστηριότητες, όπως βόλτες με ταχύπλοο, το τζετ σκι και η ιστιοπλοΐα στη Λίμνη Υλίκη απαγορεύονται δια νόμου, γεγονός που δεν επηρέασε τους «σέρφερς».

Στο επίμαχο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Star από τη Λίμνη Υλίκη, φαίνονται οι δύο ιστιοπλόοι να κάνουν κωλοτούμπες, την ώρα που οι Αρχές, όπως προέκυψε, αγνοούνται.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η Λίμνη Υλίκη δεν ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, αλλά σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ονομάζεται «πάγια της ΕΥΔΑΠ» και έχει θεσμοθετηθεί πριν το 2000.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν εμπίπτει επίβλεψης, ενώ παρόμοιο συμβάν είχε καταγραφεί πριν από 10 με 15 χρόνια, όταν οι «δράστες» είχαν φύγει ανενόχλητοι.