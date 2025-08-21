Σοκαριστικά επεισόδια έλαβαν χώρα στην Αργεντινή, μεταξύ οπαδών, στον επαναληπτικό του Sudamericana ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε και τα οποία προκάλεσαν την οριστική του διακοπή στο 52ο λεπτό του.
Τα επεισόδια ξεκίνησαν με αφορμή ένα κλεμμένο πανό από τους οπαδούς της Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε, οι οποίοι στη συνέχεια προσέγγισαν αυτούς της Ιντεπεντιέντε πετώντας αντικείμενα. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε.
Κατά την εκκένωση του γηπέδου από τους οπαδούς της Ουνιβερσιτάντ, οι Αργεντινοί της Ιντεπεντιέντε επιτέθηκαν, πρόλαβαν κάποιους φιλοξενούμενους στις κερκίδες και επιδόθηκαν σε άγριους ξυλοδαρμούς ενώ υπήρξαν και πολλές συμπλοκές γύρω από το γήπεδο.
Τη στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί ξεκίνησαν να φεύγουν, χούλιγκαν με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κοντάρια στα χέρια, ξυλοκόπησαν και μαχαίρωσαν τους αντιπάλους οπαδούς.
Πολλοί τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ ένας εξ αυτών, έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Fiorito στην Αβεγιανέδα.
Η αστυνομία, αν και παρούσα με εκατοντάδες άνδρες, δεν παρενέβη άμεσα, καθώς υπήρχε εντολή από τη CONMEBOL να μην προσεγγίσει τον χώρο των φιλοξενουμένων οπαδών.
Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Αργεντινής, πρόκειται για την πιο βάναυση κλιμάκωση επεισοδίων την τελευταία δεκαετία στη χώρα. Όπως γίνεται γνωστό, φαίνεται να υπάρχουν δεκάδες σοβαρά τραυματίες, αλλά και πάνω από 300 συλλήψεις!
Οι αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και έναν ακόμη οπαδό, να παλεύει για τη ζωή του!
