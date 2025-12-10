Μενού

Απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα: Η στιγμή που αεροπλάνο «προσγειώνεται» πάνω σε αυτοκίνητο

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα μικρό αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα.

Reader symbol
Newsroom
Αεροπλάνο Φλόριντα
Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο στη Φλόριντα | Youtube/ ABC News
  • Α-
  • Α+

Μια τρομακτική στιγμή κατέγραψε κάμερα στη Φλόριντα. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα μικρό αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα.

Ως εκ θαύματος, ο οδηγός κατάφερε να επιβιώσει, αν και τραυματίστηκε.

Τα σοκαριστικά πλάνα από κάμερα διερχόμενου αυτοκινήτου δείχνουν το αεροσκάφος Beechcraft 55 να εισέρχεται στην κυκλοφορία την ώρα αιχμής και να προσγειώνεται στο προπορευόμενο όχημα στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει  μια τολμηρή αναγκαστική προσγείωση.

Κατά την πρόσκρουση το αεροπλάνο να χτύπησε από πίσω το αυτοκίνητο και αναπήδησε στην οροφή του καταλήγοντας στο πλάι.

Ο πιλότος υποστήριξε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα του αεροπλάνου λίγο πριν από τη σοκαριστική σύγκρουση.

Το ατύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο I-95 της Φλόριντα, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πολιτείας, γύρω στις 5:45 μ.μ. τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα.

Μια 57χρονη γυναίκα βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, αλλά παραδόξως γλίτωσε με μόνο ελαφρά τραύματα, δήλωσαν αξιωματούχοι της FHP.

Εν τω μεταξύ, ο 27χρονος πιλότος από το Ορλάντο και ο 27χρονος επιβάτης του από το Temple Terrace φέρεται να έφυγαν χωρίς γρατσουνιά.

Τα αίτια για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την FHP.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ