Μια τρομακτική στιγμή κατέγραψε κάμερα στη Φλόριντα. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα μικρό αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα.

Ως εκ θαύματος, ο οδηγός κατάφερε να επιβιώσει, αν και τραυματίστηκε.

Τα σοκαριστικά πλάνα από κάμερα διερχόμενου αυτοκινήτου δείχνουν το αεροσκάφος Beechcraft 55 να εισέρχεται στην κυκλοφορία την ώρα αιχμής και να προσγειώνεται στο προπορευόμενο όχημα στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει μια τολμηρή αναγκαστική προσγείωση.

Κατά την πρόσκρουση το αεροπλάνο να χτύπησε από πίσω το αυτοκίνητο και αναπήδησε στην οροφή του καταλήγοντας στο πλάι.

Ο πιλότος υποστήριξε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με τον κινητήρα του αεροπλάνου λίγο πριν από τη σοκαριστική σύγκρουση.

Το ατύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο I-95 της Φλόριντα, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πολιτείας, γύρω στις 5:45 μ.μ. τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Live police and emergency Cruz work to remove a plane that made an emergency landing on I-95 in Brevard County Florida.



No word yet on how many injured the plane can carry six people it’s a Beach 95 -C55 Baron (#N95KC) collided with a car on the freeway… pic.twitter.com/aDo9WN7hjy — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) December 9, 2025

Μια 57χρονη γυναίκα βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, αλλά παραδόξως γλίτωσε με μόνο ελαφρά τραύματα, δήλωσαν αξιωματούχοι της FHP.

Small plane crash lands on to Florida’s I-95, pilot and passenger walk away, one motorist injured. pic.twitter.com/ShfF2DUYc8 — Mike Sington (@MikeSington) December 9, 2025

Εν τω μεταξύ, ο 27χρονος πιλότος από το Ορλάντο και ο 27χρονος επιβάτης του από το Temple Terrace φέρεται να έφυγαν χωρίς γρατσουνιά.

Τα αίτια για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την FHP.