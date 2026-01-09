Απίστευτο περιστατικό στην Ονδούρα: Πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον βουλευτριας

Επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό δέχθηκε χθες Πέμπτη έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας η βουλεύτρια του Εθνικού Κόμματος (PN) Γκλάντις Αουρόρα Λόπες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Κατά την έξοδό της, σταμάτησε για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της. Από την έκρηξη, τραυματίστηκε στο κεφάλι και υπέστη εγκαύματα στην πλάτη, ενώ αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα ακοής, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING: Video shows someone throwing an explosive toward a crowd near the outskirts of Honduras’ Congress. pic.twitter.com/FB6zypq4qw — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 8, 2026

Εκπρόσωπος του κόμματός της κατηγόρησε την παράταξη LIBRE, στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος της χώρας Σιομάρα Κάστρο, για την επίθεση.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε εν μέσω της πολιτικής έντασης που επικρατεί στην Ονδούρα, στον απόηχο των εξαιρετικά αμφίρροπων προεδρικών εκλογών της 30ης Νοεμβρίου, όπου νικητής ανακηρύχθηκε ο υποψήφιος του PN, Νάσρι Ασφούρα – τον οποίο υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

La diputada nacionalista Gladis Aurora López fue trasladada de emergencia a un hospital luego de resultar herida en un ataque con una bomba Molotov lanzada durante una protesta frente al Congreso de… pic.twitter.com/jqnaz9SDEV — El Jornal SV (@ElJornal_SV) January 8, 2026

Ο κεντρώος υποψήφιος Σαλβαδόρ Νασράλα αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των εκλογών και προσέφυγε στο Εκλογοδικείο, ζητώντας επανακαταμέτρηση ψήφων σε πολλά εκλογικά τμήματα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, σύμφωνα με τα οποία ο 67χρονος Ασφούρα έλαβε το 40,27% των ψήφων έναντι 39,53% του Νασράλα και 19,9% της Ρίξι Μονκάδα, υποψήφιας της παράταξης της αριστεράς στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Κάστρο.

Ο νέος πρόεδρος της Ονδούρας θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 27η Ιανουαρίου 2026.

🇭🇳 EXPLOSIVE DEVICE TARGETS OPPOSITION LAWMAKERS AT HONDURAN CONGRESS



An explosive device targeted National Party deputies during a press conference outside Honduras’ National Congress building in Tegucigalpa on 8 January. Deputy Gladis Aurora López suffered injuries including… pic.twitter.com/POPYgsB5qa — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) January 9, 2026