Απίστευτο συμβάν στην Κύπρο: Εξερράγη συμπιεστής κλιματιστικού - Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άντρας ηλικίας 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, σε ατύχημα που συνέβη την Παρασκευή (12/6) στη Λευκωσία, διερευνά η Αστυνομία, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας. Ο άνδρας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε κρίσιμη κατάσταση.
Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα, στην περιοχή Στροβόλου, όπου ο 49χρονος εργαζόταν εξωτερικά κτιρίου, για επιδιόρθωση κλιματιστικού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο κομπρεσόρος εξερράγη, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραυματιστεί.
Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση.
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