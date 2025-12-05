Μενού

Απίστευτος φόνος στην Ιταλία: Πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα, βγήκε και τον πυροβόλησε

Απίστευτη υπόθεση εκδικάστηκε στην Ιταλία, με 54χρονο που δολοφόνησε τον γείτονά του, όταν ο τελευταίος πήγε να του ισοπεδώσει το σπίτι.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό στην Ιταλία
Περιπολικό στην Ιταλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η υπόθεση του 54χρονου τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου του 2023, κοντά στο Αρέτσο στα κεντρικά της χώρας, πυροβόλησε θανάσιμα γείτονά του, ενώ ο τελευταίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα.

Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του Μουνιάι έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων. Ο γείτονας, ο οποίος ονομαζόταν Γκεζίμ Ντόντολι, αρχικά κατέστρεψε μέρος των αυτοκινήτων που βρίσκονταν σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια έφτασε μέχρι το σπίτι του τεχνίτη.

Εκεί γκρέμισε μέρος του τοίχου. Ο 54χρονος πήρε την κυνηγετική του καραμπίνα, βγήκε από το σπίτι και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του εκσκαφέα δολοφονώντας τον Ντόντολι, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ιταλία: Αθωώθηκε για «νόμιμη άμυνα»

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική» διότι, παρά την ακραία κατάσταση, «θα μπορούσε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη».

Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη -με τον τρόπο αυτό- τα κύρια σημεία της υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων του Σάντρο Μουνιάι.

Οι δικηγόροι του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόμο που ένιωσε η οικογένεια του μεσήλικα τεχνίτη, στον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε και στο ότι όλα διαδραματίστηκαν σε ώρα κατά την οποία όλη η περιοχή δεν ήταν επαρκώς φωτισμένη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ