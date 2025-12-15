Από «καριέρα στη δικτατορία», ο Μπασάρ αλ Άσαντ ξανά φοιτητής οφθαλμιατρικής

Μαζικές καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βομβαρδισμοί, χρήση χημικών όπλων, προσφυγιά, βασανιστήρια και μια μια λίστα που δεν τελειώνει από λοιπές παραβιάσεις, συνθέτουν την εικόνα στη Συρία την περίοδο 2000 - 2024, με το καθεστώς Μπασάρ αλ Άσαντ.

Για να μιλήσουμε με αριθμούς, χρειάστηκαν 14 χρόνια, κατά τα οποία 620.000 σκοτώθηκαν και σχεδόν 14 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν.

Ωστόσο, η «καριέρα» του Άσαντ τελείωσε και το καθεστώς «έπεσε» ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον Δεκέμβριο του 2024.

Συγκεκριμένα, ο Άσαντ έφυγε με τους γιους του από τη Δαμασκό τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς οι Σύριοι αντάρτες πλησίαζαν την πρωτεύουσα από τον βορρά και τον νότο. Τους συνάντησε μια ρωσική στρατιωτική συνοδεία και μεταφέρθηκαν στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, όπου και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός χώρας.

Ο Άσαντ δεν προειδοποίησε την ευρύτερη οικογένειά του ή τους στενούς συμμάχους του καθεστώτος για την επικείμενη κατάρρευση, αφήνοντάς τους να τα βγάλουν πέρα ​​μόνοι τους.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά την ανατροπή του καθεστώτος του στη Συρία, η οικογένεια Άσαντ ζει μια απομονωμένη, ήσυχη ζωή πολυτέλειας στη Μόσχα και τα ΗΑΕ και ο Μπασάρ αλ Άσαντ....θα συνεχίσει τις σπουδές του.

Μπασάρ αλ Άσαντ: Συνεχίζει τις σπουδές στην οφθαλμιατρική

Ένας φίλος της οικογένειας Άσαντ, πηγές στη Ρωσία και τη Συρία, καθώς και διαρροή δεδομένων, βοήθησαν να δοθεί μια σπάνια εικόνα για τη ζωή της πλέον απομονωμένης οικογένειας που κάποτε κυβερνούσε τη Συρία.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, η οικογένεια πιθανότατα θα διαμένει στην αριστοκρατική Ρουμπλιόφκα, μια περιφραγμένη κοινότητα της ελίτ της Μόσχας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση. Εκεί θα συναναστρέφονταν με άτομα όπως ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος έφυγε από το Κίεβο το 2014 και πιστεύεται ότι ζει στην περιοχή.

Η πηγή, επεσήμανε ότι ο Μπασάρ αλ Άσαντ σπουδάζει ρωσικά και ανανεώνει την οφθαλμολογία του», είπε ένας φίλος της οικογένειας που έχει κρατήσει επαφή μαζί τους.

«Είναι ένα πάθος του, προφανώς δεν χρειάζεται τα χρήματα. Ακόμα και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Συρία, ασκούσε τακτικά την οφθαλμολογία του στη Δαμασκό», συνέχισαν, υπονοώντας ότι η πλούσια ελίτ στη Μόσχα θα μπορούσε να είναι η πελατεία-στόχος του.

Κατεστραμμένο πορτρέτο του Άσαντ | AP Photo/Omar Albam

Υπενθυμίζεται ότι, ο Άσαντ στη Γαλλο-Αραβική σχολή του Αλ-Χουριγιάχ στη Δαμασκό. Το 1988 ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Δαμασκού, στο τμήμα Οφθαλμολογίας. Ολοκλήρωσε το πρώτο έτος ειδικότητας στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τισρίν στη Δαμασκό, ενώ το 1992 συνέχισε για την ειδικότητα στο νοσοκομείο Western Eye στο Λονδίνο.

Τον Ιανουάριο του 1994, όμως, αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του και να επιστρέψει στη Δαμασκό, όταν ο αδελφός του Μπασίλ σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, έξω από το αεροδρόμιο της Δαμασκού (21 Ιανουαρίου 1994). Ο Μπασάρ πήγε τότε στη στρατιωτική ακαδημία του Χομς. Ο νεαρός Μπασάρ έλαβε εκεί τη στρατιωτική του εκπαίδευση και το 1999 έφθασε στο βαθμό του Συνταγματάρχη.

Στις 10 Ιουνίου 2000, στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Εμίλ Λαχούντ, ο Χαφέζ υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε. Ο γιος του, Μπασάρ, τον διαδέχθηκε αμέσως στην προεδρία και ξεκίνησε την «καριέρα του στη δικτατορία».

«Ήρθε η σειρά σου, γιατρέ»

Τα πρώτα βήματα του Άσαντ είναι γνωστά. Οι Σύριοι και όχι μόνο γνώριζαν ότι προοριζόταν για γιατρός. Ήταν 2011 όταν, μια ομάδα εφήβων αγοριών έγραψαν με σπρέι μια προειδοποίηση σε έναν τοίχο στην αυλή του σχολείου τους: «Ήρθε η σειρά σου, γιατρέ».

Το γκράφιτι ήταν μια ελαφρώς συγκαλυμμένη απειλή ότι ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ένας οφθαλμίατρος με εκπαίδευση στο Λονδίνο, θα ήταν ο επόμενος στη σειρά των Αράβων δικτατόρων που θα ανατρέπονταν από την τότε μαινόμενη Αραβική Άνοιξη.



