Από το Μέγαρο των Ηλυσίων στη φυλάκιση: Η ζώη γεμάτη σκάνδαλα του διεφθαρμένου Νικολά Σαρκοζί

Από την «κορυφή του παγόβουνου», στον πάτο, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της πολιτικής βιογραφίας, καλύτερα περάσματος του Νικολά Σαρκοζί από την προεδρία της Γαλλίας, μετά την καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για την υπόθεση χρηματισμού του από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

Παρά τη μία του θητεία στον προεδρικό θώκο της Γαλλίας, ο Νικολά Σαρκοζί άφησε πίσω του ένα μακρύ και φρικιαστικό ίχνος κατηγοριών για διαφθορά. Έτσι περιγράφουν τα διεθνή ΜΜΕ τη σημερινή καταδικαστική απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου.

Οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ο άνδρας που είναι γνωστός ως «υπερ-πρόεδρος», ασκεί επιρροή. Ένας έμπιστος σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στράφηκε προς τη «φλογερή δεξιά», κοινώς την Ακροδεξιά, όταν ο κεντρώος φιλελευθερισμός του εξασθένησε μετά την επίθεση του κόμματος Εθνική Συγκέντρωση της Μαρίν Λε Πεν. «Η δεξιά δεν έχει βρει κανέναν να τον αντικαταστήσει (σ.σ. αναφέρεται στον Σαρκοζί)», όπως το έθεσε ένας άνθρωπος με γνώση του θέματος.

Ο Νικολά Σαρκοζί | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Νικολά Σαρκοζί: Από «πυλώνας», σε κατ' οίκον περιορισμό

Ωστόσο, αυτός ο πυλώνας του γαλλικού κράτους βρίκσσε κατ' οίκον περιορισμό και φορούσε ηλεκτρονικό βραχιόλι, μετά από καταδίκη για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή. Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, κατηγορήθηκε για τεράστια υπερβολική δαπάνη -στην αποτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2012, περιγράφουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Όμως, αυτά και άλλα σκάνδαλα επισκιάζονται από την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας στη Λιβύη: την κατηγορία ότι σύναψε συμφωνία διαφθοράς με τον αποβιώσαντα ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, για να λάβει εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2007.

Σήμερα, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία, αλλά αθωώθηκε από όλες τις άλλες κατηγορίες της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς. Φαίνεται πιθανό ότι σύντομα θα ανταλλάξει τις ανέσεις του σπιτιού του, με ένα κελί φυλακής, περιγράφουν τα ΜΜΕ για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας.

Το 2007, δύο μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Σαρκοζί, ο Καντάφι έστησε τη «σκηνή» του στον κήπο του Ελιζέ, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Παρίσι με τις 100 λιμουζίνες του και εξοργίζοντας πολλούς Γάλλους πολίτες.

Στους πολλούς Γάλλους ψηφοφόρους που ήταν αποτροπιασμένοι από την πρόσκληση, ο Σαρκοζί εξήγησε ότι ήταν μια χειρονομία αναγνώρισης του γεγονότος ότι ο Καντάφι είχε συμφωνήσει να απελευθερώσει μια ομάδα Βουλγάρων νοσοκόμων που είχαν φυλακιστεί στη Λιβύη με ψευδείς κατηγορίες. Ωστόσο, το παρισινό δικαστήριο ενημερώθηκε ότι η αλήθεια ήταν σχεδόν απίστευτα άθλια – και απερίσκεπτη, σημειώνουν επίσης τα διεθνή ΜΜΕ.

«Πίσω από τη δημόσια εικόνα, οι έρευνες αποκαλύπτουν έναν άνθρωπο που καθοδηγείται από μια συντριπτική προσωπική φιλοδοξία, έτοιμο να θυσιάσει την ακεραιότητα, την ειλικρίνεια και την ευθύτητα στον βωμό της εξουσίας», δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Ο Σαρκοζί είναι γιος ενός αριστοκράτη Ούγγρου πρόσφυγα, ενώ η μητέρα του είχε μικτή καταγωγή, καθολική και σεφαραδίτικη εβραϊκή. Δεν είχε λάβει την κλασική εκπαίδευση της γαλλικής πολιτικής ελίτ. Έλαβε μέτρια εκπαίδευση και απέκτησε το πτυχίο του δικηγόρου. Ωστόσο, από την εφηβεία του, τον οδηγούσε μια έντονη πολιτική φιλοδοξία, χωρίς να τον εμποδίζει ούτε η καταγωγή του ως αουτσάιντερ ούτε το μικρό του ανάστημα, που τον έκανε να χαρακτηριστεί «μικρός Σαρκοζί».

Νικολά Σαρκοζί: Ο χαρισματικός «showman»

Χαρισματικός showman, ο Σαρκοζί ήταν ο πρώτος Γάλλος πολιτικός που κατέκτησε την τηλεόραση. Ένα από τα πρώτα βήματα στην καριέρα του ήταν η εκλογή του ως δήμαρχος του ευημερούντος προαστίου Neuilly του Παρισιού, θέση στην οποία κέρδισε την υποστήριξη του τότε πρωθυπουργού Ζακ Σιράκ.

Έδειξε το αδίστακτο ένστικτό του όταν στράφηκε εναντίον του Σιράκ, υποστηρίζοντας έναν αντίπαλό του για την προεδρία το 2002. Όταν η στρατηγική του απέτυχε, επέστρεψε στο Νεϊγί και το 1993 εξέπληξε τη χώρα, όταν έγινε ο ήρωας ενός δράματος με ομήρους, στο οποίο 21 παιδιά από το Νεϊγί κρατήθηκαν όμηροι από έναν τρομοκράτη σε νηπιαγωγείο.

Αγνοώντας τους επαγγελματίες διαπραγματευτές, μπήκε στο σχολείο, διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον δράστη και έβγαλε τα παιδιά σώα και αβλαβή στα χέρια του, ένα προς ένα. Δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Αφού κέρδισε την προεδρία το 2002, ο Σιράκ διόρισε τον έμπιστο πρώην προστατευόμενό του στον υψηλού κινδύνου ρόλο του υπουργού Εσωτερικών. Ως τέτοιος, ο Σαρκοζί πραγματοποίησε τη μοιραία επίσκεψή του στη σκηνή του Καντάφι στην Τρίπολη – για να συζητήσει το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης, αλλά και, όπως ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς, για να κλείσει τη συμφωνία του με τον Λίβυο ηγέτη.

Επίσης στο Νεϊγί, ερωτεύτηκε την Σεσίλια Σιγκανέρ-Αλμπένιζ, τη νύφη σε έναν γάμο που τέλεσε ως δήμαρχος, στη συνέχεια απατώντας τον γαμπρό και παντρεύοντάς την. Η δεύτερη σύζυγός του, Σεσίλια Σαρκοζί, έγινε η πιο στενή πολιτική του σύμβουλος, μέχρι που ο γάμος τους διαλύθηκε το 2007, την παραμονή της ανάληψής του στην προεδρία.

Με πληροφορίες από Independent