Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή επέδωσε το δικαστήριο στον Γάλλο πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, για την υπόθεση χρηματισμού του από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

Το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχους τον Σαρκοζί και αρκετούς από τους στενούς συνεργάτες του σήμερα το πρωί, κυρίως για εγκληματική συνωμοσία, στην υπόθεση για χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από τον Καντάφι.

Ο πρώην Πρόεδρος καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης με αναστολή, ενώ του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ και στέρηση πολιτικών και πολιτικών δικαιωμάτων.

Η υπόθεση

Σύμφωνα με τους ερευνητές της υπόθεσης, ο Νικολά Σαρκοζί είχε συνάψει συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης το 2005, μέσω της οποίας ο Μουαμάρ Καντάφι φέρεται να χρηματοδότησε παράνομα την προεδρική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρούς ισχυρισμούς που συνδέουν τη χρηματοδότηση με Λίβυους κατασκόπους, τρομοκράτες και εμπόρους όπλων, ενώ κυκλοφορούν φήμες ότι εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν από τη Λιβύη στο Παρίσι σε βαλίτσες.

Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα και ότι πρόκειται για στοχοποίηση.

Ο θάνατος βασικού μάρτυρα

Η δίκη και η απόφαση για την υπόθεση Σαρκοζί επισκιάστηκαν από τον θάνατο του επιχειρηματία Ζιάτ Τακιεντίν, βασικού μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στη Βηρυτό.

Ο Τακιεντίν είχε καταθέσει πως βοήθησε στην παράδοση πέντε εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά από τον Καντάφι στον Σαρκοζί και στον τότε αρχηγό του επιτελείου του, κατά τα έτη 2006 και 2007. Ωστόσο, αργότερα αναίρεσε τις δηλώσεις του, γεγονός που επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο και προκάλεσε έρευνα για πιέσεις σε μάρτυρες.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, ο Σαρκοζί και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, κατηγορήθηκαν για απόπειρα παρέμβασης σε μάρτυρα.

Ο θάνατος του Τακιεντίν, ο οποίος διέμενε στον Λίβανο για να αποφύγει ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές, δημιούργησε πρόσθετες αβεβαιότητες και δυσκολίες στη νομική διαδικασία.

Πηγή: Le Parisien