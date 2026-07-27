Από τα social στους δρόμους: Το «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων» είναι η απάντηση των νέων στη διαφθορά

Μπορεί να ξεκίνησε ως διαδικτακό meme, με το χιουμοριστικό αυτό, περίεργο όνομα, όμως αντιπροσωπεύει στ' αλήθεια μια πολιτική στάση και ιδεολογία απέναντι στα κρίσιμα και τρέχονται κοινωνικά ζητήματα.

Πρόκειται για το νεανικό, σατιρικό «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων», το οποίο συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή 23 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και είναι η απάντηση απέναντι στην κυβέρνησης του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Το κίνημα της Gen Z

Το «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων» (Cockroach Janta Party) δημιουργήθηκε τον περασμένο Μάιο, ως απάντηση σε δηλώσεις του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει «κατσαρίδες» και «παράσιτα» νέους που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο ίδιος επιχείρησε να ανασκευάσει, υποστηρίζοντας ότι αναφερόταν σε άτομα που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία.

Εμπνευστής του κόμματος είναι ο 30χρονος Αμπιτζίτ Ντίπκε, απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Το κίνημα υιοθέτησε συμβολικά την εικόνα της κατσαρίδας, παρουσιάζοντάς την ως σύμβολο ανθεκτικότητας, επιμονής και αντίστασης απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο.

Η επιτυχία του κινήματος δεν εξηγείται μόνο από τις διαρροές θεμάτων. Έρχεται ως μια απάντηση στη διαφθορά και ως μια ανάγκη να καταπολεμηθεί η ανασφάλεια που βιώνει μια μεγάλη μερίδα νέων στην Ινδία. Η ανεργία στους Ινδούς ηλικίας 15 έως 29 ετών έφτασε το 9,9% το 2025 και στις πόλεις το 13,6%. Για εκατομμύρια νέους, οι διαγωνιστικές εξετάσεις αποτελούν έναν από τους ελάχιστους δρόμους προς μια σταθερή εργασία και ένα καλύτερο μέλλον.

Εδώ και σχεδόν ένα μήνα, υποστηρικτές του κινήματος των «κατσαρίδων» έχουν καταλάβει την περιοχή Τζαντάρ Μαντάρ του Νέου Δελχί που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το κοινοβούλιο, με αφορμή τα διαδοχικά σκάνδαλα που σχετίζονται με διαρροές γραπτών εξετάσεων, τεχνικές δυσλειτουργίες και ακυρώσεις εξετάσεων.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας, Νταρμέντρα Πραντάν, μετά τις επανειλημμένες διαρροές θεμάτων σε κρίσιμες εξετάσεις για την εισαγωγή σε ιατρικές σχολές και την πρόσληψη στο Δημόσιο. Μόνο η τελευταία υπόθεση επηρέασε περισσότερους από δύο εκατομμύρια υποψηφίους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να δώσουν ξανά εξετάσεις.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει πραγματοποιηθεί, με 10.000 διαδηλωτές να κατεβαίνουν στους δρόμους και να αψηφούν τα δακρυγόνα και τις επιθέσεις με γκλομπ. Σύμφωνα με το NBC News, τηλεοπτικά πλάνα έδειχναν την αστυνομία να χτυπάει με μαστίγιο διαδηλωτές σε μια περιοχή με πολλά οδοφράγματα.

Η αστυνομία του Δελχί αρνήθηκε οποιαδήποτε χρήση βίας και δήλωσε ότι «η διαμαρτυρία χειρίζεται επαγγελματικά».