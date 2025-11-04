Από τη χρυσή μπριζόλα στις ζημιές: Ο Salt Bae «καίγεται» από τον πανάκριβο τιμοκατάλογό του

Το εστιατόριό του Nusret Gökçe στο Λονδίνο, ευρύτερα γνωστού ως "Salt Bae", το οποίο από το 2021 έχει φιλοξενήσει αστέρες όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κατέγραψε ζημιές ύψους 5,5 εκατομμυρίων λιρών για το 2024.

Η είδηση αυτή έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον εκκεντρικό Τούρκο, η φήμη του οποίου εκτοξεύτηκε από ένα viral βίντεο που τον έδειχνε να αλατίζει το κρέας με τη χαρακτηριστική, θεατρική κίνηση.

Οι ζημιές δεν προήλθαν από έλλειψη πελατείας στο πολυτελές εστιατόριο του Knightsbridge, το οποίο μάλιστα παρουσίασε έσοδα άνω των 10 εκατομμυρίων λιρών. Η οικονομική «αιμορραγία» προκλήθηκε από τις εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το αμερικανικό παράρτημα της Nusr-Et, το οποίο αποτελεί θυγατρική της βρετανικής επιχείρησης του ίδιου, υποβλήθηκε σε επαναξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η κίνηση κόστισε περίπου 6 εκατομμύρια λίρες, οδηγώντας τον ισολογισμό της επιχείρησης στα τάρταρα.

Η απόφαση αντικατοπτρίζει τη δραματική συρρίκνωση της Nusr-Et στις ΗΠΑ. Στο απόγειό της, διέθετε επτά εστιατόρια στη χώρα. Σήμερα, μετά τα διαδοχικά «λουκέτα» στο Μπέβερλι Χιλς, το Ντάλας, το Λας Βέγκας, τη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη, απομένουν μόλις δύο.

Οι οικονομικές αναταράξεις έχουν αφήσει το στίγμα τους. Τα αποθεματικά της εταιρείας, αν και εξακολουθούν να ανέρχονται σε 2,3 εκατομμύρια λίρες, έχουν μειωθεί δραματικά από τα 8,1 εκατομμύρια της προηγούμενης χρονιάς.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Gökçe φαίνεται να παραμένει οικονομικά εύρωστος, με την προσωπική του περιουσία να εκτιμάται σε τουλάχιστον 44 εκατομμύρια λίρες.

Το εστιατόριο του Λονδίνου έγινε διαβόητο όχι μόνο για τους διάσημους πελάτες του, αλλά και για τον τιμοκατάλογό του που αγγίζει τα όρια του εξωφρενικού με έναν μπακλαβά να φτάνει περίπου τις 50 λίρες και έναν απλό πουρέ πατάτας τις 12 λίρες!

Ο Salt Bae, αν και γνωστός στους γαστρονομικούς κύκλους, είδε την καριέρα του να απογειώνεται χάρη σε ένα βίντεο 17 εκατομμυρίων προβολών, όπου η κίνησή του να ρίχνει το αλάτι με το χέρι «σαν κόμπρα» του χάρισε τον τίτλο του «πιο σέξι χασάπη στο Instagram».

Όμως, η συμπεριφορά του έχει συχνά ξεπεράσει κάποια όρια. Το 2022, δέχθηκε παγκόσμια κατακραυγή όταν εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, άρπαξε το τρόπαιο και δάγκωσε το μετάλλιο ενός παίκτη της Αργεντινής, προκαλώντας επίσημη έρευνα από τη FIFA. «Δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι είδαν τον τελικό... Πόσοι μιλούν για μένα; Πέντε δισεκατομμύρια. Όλος ο κόσμος», είχε δηλώσει αργότερα.