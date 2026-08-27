Από τη Λίμνη Οντάριο στη «Λίμνη Αμερική»: Το νέο βίντεο Τραμπ που οξύνει την κρίση με τον Καναδά

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε στο προσκήνιο την πρότασή του για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», με έναν περίεργο τρόπο.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο TikTok, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να κρατά έναν γεωγραφικό χάρτη, να διαγράφει με στυλό την ιστορική ονομασία της λίμνης και να αναγράφει πάνω της τις λέξεις «Lake America».

President Trump renewed his threat to rename Lake Ontario “Lake America” in a clip posted to his TikTok on Wednesday.



President Trump renewed his threat to rename Lake Ontario “Lake America” in a clip posted to his TikTok on Wednesday.



The comments come as trade tensions… pic.twitter.com/DE3FYBHF3y — CBS News (@CBSNews) August 27, 2026

Η κίνηση αυτή δεν θεωρείται τυχαία, καθώς εκδηλώνεται σε μια περίοδο οξείας κρίσης στις διμερείς σχέσεις Ουάσιγκτον και Οτάβας. Η δημοσίευση του βίντεο ακολούθησε τις προειδοποιήσεις του Τραμπ προς την καναδική ηγεσία για «πολύ χειρότερες συνέπειες» εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, αμέσως μετά την αδιέξοδη κατάληξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κρατών.

Η λίμνη Οντάριο αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά και μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, με το όνομά της να είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Η επιλογή του Τραμπ να αμφισβητήσει ανοιχτά την ονομασία της εντάσσεται στη σταθερή ρητορική του περί προβολής της αμερικανικής κυριαρχίας. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί κάτι αντίστοιχο, καθώς στο παρελθόν είχε υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού.

Παράλληλα με τους συμβολισμούς, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει και τις προσωπικές επιθέσεις κατά Καναδών αξιωματούχων. Στο στόχαστρό του βρίσκονται τόσο ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, τον οποίο κατηγορεί για πολυετή εκμετάλλευση των ΗΠΑ στον τομέα του εμπορίου, όσο και ο πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο, Νταγκ Φορντ.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον Φορντ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «λιγότερο χαρισματικό, έξυπνο και γενικά μη εντυπωσιακό αδελφό» του αείμνηστου δημάρχου του Τορόντο, Ρομπ Φορντ.