Από τη Ρώμη στο Μόναχο: Ένα μοναδικό ταξίδι με τρένο για τα Χριστούγεννα

Πώς θα σας φαινόταν ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι με τρένο στην Ευρώπη, με το σκηνικό να περιλαμβάνει στολισμένα βαγόνια, θέα σε μαγευτικά αλπικά τοπία και στάσεις σε γοητευτικές πόλεις και παραδοσιακές τοπικές αγορές;
Για όσους θέλουν να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από ένα αργό ταξίδι με τρένο, το Espresso Monaco, από την FS Treni Turistici Italiani, είναι μία από τις καλύτερες ταξιδιωτικές επιλογές για αυτόν τον Δεκέμβριο.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
