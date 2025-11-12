Από την Γαλλία μέχρι τη Φινλανδία: Ποια είναι τα έξι ομορφότερα εστιατόρια στην Ευρώπη

Με την αποκάλυψη της λίστας των 16 πιο όμορφων εστιατορίων του κόσμου για το 2025 από το ετήσιο Prix Versailles, ανάμεσα τους εντοπίζονται έξι εκ των οποίων βρίσκονται σε χώρες της Ευρώπης, από την Γαλλία μέχρι και τη Φινλανδία.

Όπως αναφέρει το insider.gr, o Τζερόμ Γκουντέιν, Γενικός Γραμματέας του Prix Versailles, ανέφερε ότι η λίστα αποτελεί φόρο τιμής στην αρχιτεκτονική και τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν τα σύγχρονα εστιατόρια.

«Όταν τρώμε, θυμόμαστε τη γεύση των πιάτων, το άρωμα ενός χώρου, το soundtrack μιας συνάντησης και ίσως την ανάμνηση ενός αντικειμένου. Είναι αδύνατο να μην αναγνωρίσουμε την συμβολή που διαδραματίζει η διαρρύθμιση, ο φωτισμός, η αισθητική και η ατμόσφαιρα ενός εστιατορίου» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο Forbes, τονίζοντας πως στόχος πρέπει να είναι η προώθηση της ευφυούς βιωσιμότητας, στην οποία ο πολιτισμός και η κουλτούρα στηρίζουν το περιβάλλον.

Bouchon Carême (Ελσίνκι, Φινλανδία)

Το Bouchon Carême είναι μια φινλανδική εκδοχή του bouchon, ενός παραδοσιακού εστιατορίου σε στιλ Λυών, με μπαρ και ζεστή, γραφική διακόσμηση σχεδιασμένη από το Studio Fyra. Βρίσκεται στην καρδιά του Ελσίνκι, σε ένα κτίριο που χρονολογείται από το 1900. Η γοητεία του εστιατορίου έγκειται στην αυθεντικότητά του και στο στυλ του που ταιριάζει απόλυτα στην πόλη.

Τα αυθεντικά χαρακτηριστικά, όπως οι τοίχοι από τούβλα και οι κολώνες από χυτοσίδηρο, προσφέρουν μία αίσθηση ιδιωτικότητας. Μεγάλα στρογγυλά παράθυρα με θέα στον δρόμο πλημμυρίζουν τον χώρο με φυσικό φως μέσα το αστικό τοπίο. Οι ζεστοί, φυσικοί τόνοι, σε συνδυασμό με μια πληθώρα ξύλινων επίπλων, δημιουργούν μια φιλική ατμόσφαιρα που ευθυγραμμίζεται πλήρως με την αισθητική του σεφ Χανς Βαλιμάκι, που περιστρέφεται γύρω από απλά πιάτα με κρέας και λαχανικά.

Ladurée Rue Royale (Παρίσι, Γαλλία)

Από το 1862, η τσαγερί Ladurée έχει αντέξει στο πέρασμα του χρόνου. Άνοιξε ξανά τον Ιούλιο του 2024 με μια αναπαλαιωμένη διακόσμηση που συνδέεται άμεσα με την ιστορία. Η πρόσοψη από λαξευμένη πέτρα είναι έντονα παριζιάνικη, αλλά μόλις οι επισκέπτες πατήσουν το πόδι τους μέσα στο κατάστημα, το οποίο έχει επιστραφεί στην αρχική του διαμόρφωση, μεταφέρονται πίσω στον χρόνο, μέσα από αιώνες και επαναστάσεις.

Πέρα από τις πλήρως ανακαινισμένες οροφές από την εποχή της Μπελ Επόκ (η περίοδος της ευρωπαϊκής ιστορίας που διήρκεσε από το 1871 έως την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 και χαρακτηρίστηκε για το αισιόδοξο πνεύμα), ο Οίκος Maison κάλεσε τη διακοσμήτρια Κορντελία ντε Καστελέν να δημιουργήσει ένα εντελώς νέο εσωτερικό, γεμάτο λεπτότητα χώρο. Κάθε σαλόνι ξεχωρίζει για τη διακόσμησή του που τιμά τη φινέτσα και το γούστο - με κάθε έννοια της λέξης.

Ducasse Baccarat (Παρίσι, Γαλλία)

Το πρώην σπίτι της μούσας της μοντέρνας τέχνης Μαρί-Λορ ντε Νοάιγ ήταν το μέρος πολυτελών δεξιώσεων όπου η υψηλή κοινωνία συναναστρεφόταν με τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους της εποχής, από τη δεκαετία του 1920 έως το 1950. Τώρα ανακαινισμένο με σεβασμό στην κληρονομιά του, στεγάζει το εστιατόριο του σεφ Αλέν Ντουκάς στον πρώτο όροφο.

Η διασταύρωση αυτών των δύο εξέχοντων ονομάτων της γαλλικής κουλτούρας συνδυάζει την τέχνη της υαλουργίας με την υψηλή κουζίνα. Τα σύγχρονα έργα τέχνης, τα έπιπλα που τιμούν τους καλύτερους Γάλλους τεχνίτες και τα παιχνίδια φωτός και σκιάς στον χώρο, κάνουν την εμπειρία μοναδική, ενώ προσφέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε έναν γαστρονομικό προορισμό που βρίσκεται κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου.

Coro (Ορβιέτο, Ιταλία)

Το Coro βρίσκεται στην ιστορική καρδιά του Ορβιέτο, δίπλα σε μία εκκλησία του 16ου αιώνα. Σχεδιάστηκε από τον Ραφαέλ Τισεράν, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Palazzo Petrvs, όπου βρίσκεται το εστιατόριο, και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Τζουλιάνο Αντρέα ντε Λούβα. Μαζί, προσέγγισαν το «λίφτινγκ» του χώρου με ακρίβεια και σεβασμό, αναβιώνοντας το μεγαλείο και την πνευματική απήχηση της θρησκείας.

Οι εσωτερικοί χώροι - που χαρακτηρίζονται από τοίχους από τόφφο, υπολείμματα του αρχικού βωμού, έντονα γήινα χρώματα και προϊόντα σύγχρονης τέχνης - δημιουργούν έναν διάλογο μεταξύ του ιερού και του καθημερινού. Κάθε στοιχείο, από το σέρβις μέχρι την ατμόσφαιρα, προσδίδει χαρακτηριστικά που ομοιάζουν με μια ήσυχη, τελετουργική εμπειρία και προσκαλεί τους επισκέπτες να βιώσουν τις πολιτιστικές και γαστρονομικές παραδόσεις της Ούμπρια, μιας πόλης γεμάτης με αρχαίες υπόγειες σήραγγες και ιστορία.

Julie’s (Λονδίνο, Βρετανία)

Βρίσκεται στη γειτονιά του Νότινγκ Χιλ και ιδρύθηκε το 1969 από τη διάσημη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, Τζούλι Χοτζ. Το ιδιαίτερο στυλ του εστιατορίου, με τη διακριτική γοητεία της αστικής τάξης, έγινε θεσμός μεταξύ ηθοποιών, fashion icons, καλλιτεχνών και βασιλικών οικογενειών. Στην τελευταία του ανακαίνιση, άλλαξε πρόσωπο και αποτελεί στέγη που συνδυάζει την ιστορία με τις τέχνες και τον πολιτισμό του Δυτικού Λονδίνου.

Lobster Club (Πάλμα ντε Μαγιόρκα - Ισπανία)

Περισσότερο από ένα απλό εστιατόριο, το Lobster Club είναι ένα σύγχρονο sea club στη νοτιοδυτική ακτή της Μαγιόρκα που ενσαρκώνει τον μεσογειακό τρόπο ζωής. Σχεδιασμένο και δημιουργημένο από τον Χουάν Πικορνέλ, ιδρυτή και ιδιοκτήτη του Grupo Cappuccino, ο χώρος αποτυπώνει έντονα και με φυσικότητα το στοιχείο της θάλασσας. Η πανοραμική βεράντα ενώνει τους εσωτερικούς με τους εξωτερικούς χώρους, ενώ η χαρακτηριστική πισίνα υπερχείλισης του κλαμπ ακτινοβολεί νότες χαλάρωσης και ευθυμίας.