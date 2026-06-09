Από τον Λευκό Οίκο στα ψυγεία: Ο Μπάρον Τραμπ έφτιαξε ποτό και η τιμή του... ζαλίζει

Λίγο πριν από την επίσημη έναρξη της θερινής περιόδου, η νεοσύστατη εταιρεία ποτών SOLLOS Yerba Mate έκανε το ντεμπούτο της στην αγορά. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον νεότερο γιο του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, σε συνεργασία με μια στενή ομάδα φίλων του, ηλικίας 19 έως 23 ετών, από τη Νότια Φλόριντα.
Η παρθενική εμπορική κυκλοφορία του brand αφορά μια συσκευασία δώδεκα κουτιών με δροσιστική γεύση ανανά και καρύδα, η οποία διατίθεται στην τιμή των 39 δολαρίων. Πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας ρόφημα που παρασκευάζεται από βιολογικό, βραζιλιάνικο yerba mate. Είναι εμπλουτισμένο με φυσική καφεΐνη, ενώ την ιδανική ισορροπία γλυκύτητας προσφέρουν η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και το ακατέργαστο μέλι, εξασφαλίζοντας μια απόλυτα φυσική γευστική εμπειρία.
Στόχος των νεαρών ιδρυτών είναι να καλύψουν ένα υπαρκτό κενό στην τοπική αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα ρόφημα που –όπως υποστηρίζουν– είναι ταυτόχρονα «καθαρό, λειτουργικό και με εξαιρετική γεύση».
Το όνομα της εταιρείας κρύβει έναν ιδιαίτερο και κυκλικό συμβολισμό, ο οποίος εξηγήθηκε αναλυτικά σε ανάρτηση στο LinkedIn πριν από το λανσάρισμα. Η συλλαβή «SOL» σημαίνει «ήλιος» στα ισπανικά και αντιπροσωπεύει την ανατολή και το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα της ημέρας. Η συλλαβή «LOS», που είναι το «SOL» αναγραμματισμένο, συμβολίζει τη δύση και τη λήξη της ημέρας.
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