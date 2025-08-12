Αποβλήθηκε βουλευτής στη Νέα Ζηλανδία - Ζήτησε καταδίκη του Ισραήλ για τη Γάζα

Ένταση επικράτησε στο Κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας τη Δευτέρα (11/08), όταν η βουλευτής και ηγέτιδα του Πράσινου Κόμματος, Κλόε Σάρμπρικ (Chlöe Swarbrick), αποβλήθηκε από την αίθουσα, μετά την τοποθέτησή της υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους και την καταδίκη του Ισραήλ για «εγκλήματα πολέμου».

Η συζήτηση διεξήχθη με τη μορφή επείγουσας συνεδρίασης, μετά την ανακοίνωση της κεντροδεξιάς κυβέρνησης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους. Η Σάρμπρικ εμφανίστηκε στο Κοινοβούλιο φορώντας κεφίγια και χαρακτήρισε τη Νέα Ζηλανδία «οπισθοδρομική», επικρίνοντας έντονα την απουσία σαφούς θέσης της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, κάλεσε τους βουλευτές της κυβέρνησης να στηρίξουν πρόταση νόμου του Πράσινου Κόμματος για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, τονίζοντας:

«Αν βρούμε έξι από τους 68 βουλευτές της κυβέρνησης που έχουν σθένος, μπορούμε να σταθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

«Απαράδεκτες οι δηλώσεις»

Ο πρόεδρος της Βουλής, Τζέρι Μπράουνλι, χαρακτήρισε τις δηλώσεις της «απολύτως απαράδεκτες» και της ζήτησε να τις αποσύρει και να ζητήσει συγγνώμη. Όταν η Σάρμπρικ αρνήθηκε, διατάχθηκε η αποβολή της από την αίθουσα.

Ο Μπράουνλι διευκρίνισε ότι η βουλευτής μπορεί να επιστρέψει την Τετάρτη, αλλά αν δεν ζητήσει συγγνώμη, θα απομακρυνθεί εκ νέου.

Η Σάρμπρικ, σε δηλώσεις της στο RNZ, χαρακτήρισε την τιμωρία «γελοία» και «υπερβολική», επισημαίνοντας: «Η τοποθέτησή μου ήταν ήπια σε σύγκριση με τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται αυτή τη στιγμή. Αν δεν μιλήσουμε για αυτά, τότε τι νόημα έχει η δουλειά μας εδώ;»

Και πρόσθεσε με έντονη συναισθηματική φόρτιση: «Αν επιτρέψουμε να σφαγιάζονται άνθρωποι χωρίς οίκτο, τι ελπίδα υπάρχει για την ανθρωπότητα;»

Νέα Ζηλανδία: Τον Σεπτέμβριο η απόφαση για το παλαιστινιακό κράτος

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας έχει ανακοινώσει ότι θα λάβει απόφαση για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον Σεπτέμβριο. Ο υπουργός Εξωτερικών, Γουίνστον Πίτερς, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες και θα διαβουλευθεί με εταίρους πριν καταλήξει σε απόφαση:

«Δεν πρόκειται να βιαστούμε. Θα σταθμίσουμε προσεκτικά τη θέση μας», είπε χαρακτηριστικά.

Την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στηρίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης — το Πράσινο Κόμμα, το Εργατικό Κόμμα και το Te Pati Maori. Ο βουλευτής των Εργατικών, Peeni Henare, σημείωσε πως η Νέα Ζηλανδία έχει μείνει πίσω, τονίζοντας ότι στο παρελθόν η χώρα είχε σταθερή στάση σε θέματα αξιών και αρχών.