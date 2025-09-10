Αποκάλυψη BBC: Πώς μία ισλαμοφοβική συμμορία χαρλεάδων έφτασε να φυλάει μπλόκα στη Γάζα

Ας το εμπεδώσουμε ξανά, ο πόλεμος είναι πάνω απ' όλα «μπίζνες», και τίποτα δεν θυμίζει πιο τραγικά αυτή την αλήθεια από τις «αναθέσεις» που γίνονται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για τη διαιώνιση της κρίσης στη μαρτυρική Γάζα.

Τώρα, μαθαίνεται πως η εταιρεία που φυλάει τους χώρους διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, χρησιμοποιεί μέλη μιας αμερικανικής, ρατσιστικής συμμορίας «χαρλεάδων», με εκπεφρασμένη ισλαμοφοβία, για να διευθύνει την ένοπλη ασφάλειά της.

Το BBC επιβεβαίωσε την ταυτότητα 10 μελών της Λέσχης Μοτοσικλετιστών των Απίστων που εργάζονται στη Γάζα για την UG Solutions - έναν ιδιωτικό εργολάβο που παρέχει ασφάλεια σε εγκαταστάσεις του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας.

🚨 BBC reveals Gaza aid sites’ security run by US biker gang Infidels MC—a group with a history of anti-Islam hate.



🔴 40+ members hired by contractor UG Solutions, some in senior roles.

Γάζα: Λύκοι φιλούν τα πρόβατα

Τώρα, το Μέσο αποκαλύπτει ότι επτά μέλη της συμμορίας βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις επιβλέποντας τοποθεσίες στην αμφιλεγόμενη επιχείρηση βοήθειας που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η UG Solutions (UGS) υπερασπίστηκε τα προσόντα των εργαζομένων της για τη θέση εργασίας, λέγοντας ότι δεν αποκλείει τους υπαλλήλους της για «προσωπικά χόμπι ή σχέσεις που δεν σχετίζονται με την απόδοση στην εργασία».

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δήλωσε ότι έχει «πολιτική μηδενικής ανοχής για οποιαδήποτε μισαλλόδοξη, μεροληπτική προκατάληψη ή συμπεριφορά».

Η οργάνωση Infidels MC ιδρύθηκε από Αμερικανούς βετεράνους του πολέμου στο Ιράκ το 2006 και τα μέλη της θεωρούν τους εαυτούς τους σύγχρονους Σταυροφόρους, χρησιμοποιώντας τον σταυρό τους ως σύμβολο.

Η συμμορία φιλοξενεί αυτή τη στιγμή αντιμουσουλμανική ρητορική μίσους στη σελίδα της στο Facebook και στο παρελθόν έχει διοργανώσει ένα από τα περιβόητα BBQ με ψητό χοιρινό τον μήνα του Ραμαζανιού, ως δήθεν προσβολή στους απανταχού μουσουλμάνους.

«Το να ανατίθεται στην λέσχη μοτοσικλετιστών των Απίστων η ευθύνη της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι σαν να ανατίθεται στην Κου-Κλουξ-Κλαν η ευθύνη της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν.

Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα», δήλωσε ο Έντουαρντ Άχμεντ Μίτσελ, αναπληρωτής διευθυντής του Συμβουλίου Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR), μιας κορυφαίας μουσουλμανικής οργάνωσης για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ.

«Είναι αναπόφευκτο να οδηγήσει σε βία, και αυτό ακριβώς έχουμε δει να συμβαίνει στη Γάζα».

Γάζα - Ποιοι είναι οι Infidels MC

Ο αρχηγός της συμμορίας, Τζόνι «Ταζ» Μάλφορντ, είναι πρώην λοχίας στον αμερικανικό στρατό, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συνωμοσία με σκοπό τη δωροδοκία, κλοπή και ψευδείς δηλώσεις στις στρατιωτικές αρχές. Τώρα είναι ο «αρχηγός της ομάδας» που διαχειρίζεται τη σύμβαση της UG Solutions στη Γάζα.

Το BBC έστειλε email στον ηγέτη της συμμορίας για σχόλια. Σε απάντηση, ο κ. Mulford έδωσε εντολή στους συναδέλφους ηγέτες της συμμορίας μοτοσικλετιστών να μην απαντήσουν, αλλά συμπεριέλαβε κατά λάθος το BBC στη λίστα παραληπτών για «απάντηση σε όλους» - αποκαλύπτοντας τις διευθύνσεις email και ονόματα άλλων μελών του MC των Infidels, μερικά από τα οποία εργάζονταν στη Γάζα.

Εκτός από τον κ. Μάλφορντ, ταυτοποιήθηκαν τρία ηγετικά μέλη της Infidels MC που έχουν επίσης ανώτερους ρόλους στην επιχείρηση της UGS στη Γάζα:

Ο Λάρι «J-Rod» Τζάρετ, ο οποίος έχει δημόσια ονομαστεί αντιπρόεδρος των Infidels MC, και είναι υπεύθυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο ταμίας της συμμορίας, Μπιλ «Σεντ» Σίμπε, ο οποίος ηγείται της ομάδας ασφαλείας για έναν από τους τέσσερις «ασφαλείς χώρους διανομής» του GHF.

Ένα από τα ιδρυτικά μέλη της συμμορίας, ο Ρίτσαρντ «A-Tracker» Λόφτον, αρχηγός ομάδας σε άλλο σημείο διανομής.

Η UGS δήλωσε στο BBC ότι διεξάγει ολοκληρωμένους ελέγχους ιστορικού και χρησιμοποιεί μόνο ελεγμένα άτομα. Ωστόσο, ειδησεογραφικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο κ. Jarrett συνελήφθη πριν από δύο χρόνια στις ΗΠΑ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και έχει κατηγορηθεί προηγουμένως για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ από περίπου μια δεκαετία νωρίτερα.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της UG Solutions, Jameson Govoni, συνελήφθη νωρίτερα φέτος στη Βόρεια Καρολίνα για φερόμενη εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα και για απόδραση από την αστυνομία για να αποφύγει τη σύλληψη, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Τζόνι Μάλφορντ ζήτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άτομα με εμπειρία όπλων μάχης ή «στρατιωτική επιχειρησιακή ειδικότητα»

Συνολικά, τουλάχιστον 40 από τα περίπου 320 άτομα που προσλήφθηκαν για να εργαστούν για την UG Solutions στη Γάζα στρατολογήθηκαν από την Infidels MC, σύμφωνα με εκτίμηση ενός πρώην εργολάβου.

Η UG Solutions πληρώνει σε κάθε εργολάβο 980 δολάρια την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, ποσό που αυξάνεται στα 1.580 δολάρια την ημέρα για τους αρχηγούς ομάδων στις «ασφαλείς τοποθεσίες διανομής» της GHF, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το BBC.

Ένας από τους επικεφαλής μιας ομάδας στη Γάζα που επιβλέπει την ασφάλεια του χώρου, ο Τζος Μίλερ, δημοσίευσε μια φωτογραφία μιας ομάδας εργολάβων στη Γάζα με ένα πανό που έγραφε «Κάντε τη Γάζα Μεγάλη Ξανά».

Το πανό διαφημίζει το λογότυπο μιας εταιρείας που κατέχει, η οποία πουλάει μπλουζάκια και άλλα ρούχα, συμπεριλαμβανομένου ενός που έχει το σύνθημα «αγκαλιάστε τη βία» και ενός άλλου που λέει: «Σερφ όλη μέρα, ρουκέτες όλη νύχτα. Γάζα καλοκαίρι 25».

Η εταιρεία του δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει σκηνές ένοπλης βίας και υποστηρίζει την πυροβολισμό εγκληματιών, με τη λεζάντα: «Να θυμάστε, να πυροβολείτε πάντα μέχρι να μην αποτελούν πλέον απειλή!»

«Βλέπουμε ότι πρόκειται για ισλαμοφοβικούς φανατικούς που γιορτάζουν το 1095, γιορτάζουν τις Σταυροφορίες, γιορτάζουν την ολοκληρωτική σφαγή Μουσουλμάνων - την εξάλειψη Μουσουλμάνων και Εβραίων από την ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο κ. Μίτσελ από την αμερικανική οργάνωση για τα πολιτικά δικαιώματα των μουσουλμάνων CAIR.

Είπε ότι η συμμορία είχε τα χαρακτηριστικά αντιμουσουλμανικών ομάδων μίσους, οι οποίες επί δεκαετίες χρησιμοποιούν το όνομα «άπιστοι».

Σκηνές χάους και δολοφονιών είναι συχνές στα σημεία διανομής βοήθειας στη Γάζα από τότε που άνοιξαν στα τέλη Μαΐου. Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, 1.135 παιδιά, γυναίκες και άνδρες σκοτώθηκαν κοντά σε σημεία διανομής βοήθειας του GHF ενώ αναζητούσαν τρόφιμα, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι οι περισσότερες δολοφονίες φαίνεται να έχουν διαπραχθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Τα περιστατικά όπου άμαχοι τραυματίστηκαν ενώ αναζητούσαν βοήθεια «εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

