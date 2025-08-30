Αποκάλυψη «βόμβα» για Ουκρανία: Ο Τραμπ θέλει να στείλει μισθοφορικό στρατό στο μέτωπο με τη Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολής μισθοφόρων, για να βοηθήσουν στην κατασκευή οχυρώσεων για την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων στην Ουκρανία.

Το σχέδιο καταρτίζεται ως λύση μετά την υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ ότι τα αμερικανικά στρατεύματα δεν θα αποσταλούν στην Ουκρανία.

Αμερικανοί εργολάβοι θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της άμυνας πρώτης γραμμής της Ουκρανίας, σε νέες βάσεις και στην προστασία των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Τραμπ: Στη γραμμή πυρός τα συμφέροντα των ΗΠΑ

Η παρουσία μισθοφόρων στρατιωτών θα λειτουργούσε ενδεχομένως ως αποτρεπτικός παράγοντας για να αποθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη εκεχειρία.

Το σχέδιο συζητείται παράλληλα με μια σειρά από άλλες λεγόμενες εγγυήσεις ασφαλείας – που έχουν καταρτιστεί από τον Συνασπισμό των Προθύμων με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία – οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση ενός μακροπρόθεσμου ειρηνευτικού σχεδίου.

Οι τελικές λεπτομέρειες – οι οποίες περιλαμβάνουν την εναέρια αστυνόμευση, την εκπαίδευση και τις ναυτικές αποστολές στη Μαύρη Θάλασσα – θα μπορούσαν να ανακοινωθούν μόλις αυτό το Σαββατοκύριακο μετά από εβδομάδες διπλωματικής δραστηριότητας που πυροδοτήθηκαν από τις συνομιλίες του κ. Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Σχέδιο Τραμπ για ενίσχυση του ουκρανικού στρατού

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κύρια στρατηγική για την πρόληψη του πολέμου στο μέλλον είναι η συνέχιση της αναζωογόνησης των πληγεισών από τις μάχες ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ουκρανικοί σχηματισμοί θα υπερασπίζονταν ενισχυμένα σύνορα στις πρώτες γραμμές, όπως συμφωνήθηκε σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Οι δυνάμεις του Κιέβου θα επανεξοπλίζονταν και θα εκπαιδεύονταν από Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας υπάρχοντες και νέους μηχανισμούς.

Για παράδειγμα, η Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να αγοράζει αμερικανικά συστήματα, όπως συστοιχίες αεράμυνας Patriot ή εκτοξευτές πυραύλων Himars, χρησιμοποιώντας κεφάλαια που παρέχονται από Ευρωπαίους συμμάχους.

Πηγή: The Telegraph