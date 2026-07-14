Το απόλυτο θρίλερ στο Βερολίνο: 58 γυναίκες ναρκώθηκαν και βιάστηκαν από έναν 68χρονο

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον απόλυτο αποτροπιασμό και την οργή που προκαλεί η είδηση που έρχεται από το Βερολίνο. Ένας άνδρας, χρησιμοποιώντας τις γνωστές «εφαρμογές γνωριμιών» ως κυνηγετικό πεδίο, παγίδευε γυναίκες, τις νάρκωνε με υπνωτικά χάπια και αλκοόλ, και στη συνέχεια τις βίαζε μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Τα θύματα δεν είχαν την παραμικρή ανάμνηση της φρίκης που βίωσαν. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε μόνο όταν η αστυνομία εισέβαλε στο διαμέρισμά του και βρήκε σκληρούς δίσκους γεμάτους με βίντεο-ντοκουμέντα των σεξουαλικών του εγκλημάτων.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 58 γυναίκες. 58 ζωές που παραβιάστηκαν με τον πιο χυδαίο και συστηματικό τρόπο. Ωστόσο, η οργή μας ξεχειλίζει ακόμα περισσότερο με τη στάση του συστήματος36 υποθέσεις βιασμού (από το 2010 έως το 2014) που αφορούσαν μία από τις γυναίκες τέθηκαν στο αρχείο και παραγράφηκαν επειδή πέρασε ο χρόνος!

Η αδράνεια των αρχών: Χρειάστηκε να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος (από την πρώτη έρευνα τον Μάρτιο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026) για να συλληφθεί επιτέλους αυτός ο άνθρωπος, ενώ κυκλοφορούσε ελεύθερος.