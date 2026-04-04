Απομόνωση, στέρηση ύπνου, εικονικές εκτελέσεις: Οι απειλές για τον πιλότο αν αιχμαλωτιστεί από το Ιράν

Η έρευνα για τον αγνοούμενο Αμερικανό πιλότο του F-15, το οποίο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά την Παρασκευή (03/04), επαναφέρει μνήμες από το 1979, όταν 66 Αμερικανοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών και πολιτικού προσωπικού, συνελήφθησαν από ένα πλήθος που εισέβαλε στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη.

Η περίοδος εκείνη, που διήρκεσε από τις 4 Νοεμβρίου 1979 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 1981, είναι γνωστή με τον όρο «Κρίση των 444 ημερών».

Αφού απέτυχαν διπλωματικές προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης, επιβλήθηκαν οικονομικές πιέσεις στο Ιράν, ακολούθησαν απειλές στρατιωτικής επέμβασης και μια αποτυχημένη μυστική επιχείρηση διάσωσης των ομήρων, γνωστή με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Νύχι του Αετού».

Αλλά αυτή κατέληξε στο θάνατο οκτώ Αμερικανών στρατιωτών και ενός Ιρανού πολίτη.

Η κρίση έληξε με τη Διακήρυξη του Αλγερίου που υπογράφτηκε στις 19 Ιανουαρίου 1981 και η οποία, μεταξύ άλλων, προέβλεπε πως οι ΗΠΑ δεν θα αναμιγνύονταν στρατιωτικά ή πολιτικά στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν.

Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης έχουν εξαπολύσει κυνηγητό για να εντοπίσουν τον πιλότο, ενώ επίλεκτες μονάδες αλεξιπτωτιστών των ΗΠΑ πασχίζουν να φτάσουν πρώτες σε εκείνον, για να μην αιχμαλωτιστεί - αυτό εάν έχει επιβιώσει.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η υπόθεση του πιλότου σηματοδοτεί άλλη μία κλιμάκωση στον πόλεμο και από την μοίρα του θα εξαρτηθούν πολλά. Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε πως «δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω» εάν πάθει κακό ο πιλότος.

Bakhtiari tribes in Khuzestan headed into the mountains, rifles in hand, searching for the missing American F-15 jet pilot — saying:



"Don't worry, we'll find him."

Τι μπορεί να περιμένει τον πιλότο, εάν αιχμαλωτιστεί

Ο Μάθιου Γκουλντ, ο οποίος είχε διατελέσει πρεσβευτής της Βρετανίας στο Ιράν από το 2003 έως το 2005, μίλησε για τη νέα κρίση και παρέθεσε όσα μπορεί να βιώσει ο Αμερικανός στρατιωτικός, σε περίπτωση που πέσει στα χέρια των Ιρανών.

Ο ίδιος κρίνει ως απίθανη την περίπτωση να τον σκοτώσουν, καθώς θα αποτελέσει πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για πόλεμο και οι έως τώρα αποφάσεις των δύο αντιμαχόμενων κάθε άλλο παρά αναμενόμενες μπορεί να θεωρηθούν, δεν αποκλείεται τελείως το ενδεχόμενο αυτό.

Το πιθανότερο είναι να αναλάβουν την μεταχείρισή του οι Φρουροί, οι οποίοι υιοθετούν μια πολύ πιο επιθετική και ασυμβίβαστη στάση απέναντι στους κρατούμενούς τους. Αυτό σημαίνει ότι θα υποστεί κακομεταχείριση, αλλά κυρίως συναισθηματική κακοποίηση.

Από την εμπειρία του, ο πρώην διπλωμάτης, ο οποίος είχε κληθεί να διαπραγματευτεί την ομηρία δύο Βρετανών πολιτών, κρίνει πως ο πιλότος ενδέχεται να υποβληθεί ακόμα και σε εικονική εκτέλεση.

Άλλωστε, στους Βρετανούς, είχαν δέσει τα μάτια, τους είχαν οδηγήσει στην έρημο και τους υπέβαλαν σε αυτή τη βάσανο.

Μη μπορώντας να δουν, πίστευαν ότι θα τους πυροβολούσαν.

🚨 BREAKING:



U.S. Special Forces have entered Iran to rescue an F-15 pilot



U.S. Special Forces have entered Iran to rescue an F-15 pilot. U.S. aircraft/helicopters continue flying very low over Iran.

Επίσης, αναγκάστηκαν να διαβάσουν σενάρια μπροστά στις κάμερες, ζητώντας συγγνώμη για το «έγκλημά» τους να εισέλθουν σε ιρανικά ύδατα.

Για Αμερικανό υπήκοο, ο οποίος είχε επίσης κρατηθεί όμηρος, υπάρχουν πληροφορίες πως είχε μπει σε απομόνωση και τον είχαν τιμωρήσει με στέρηση ύπνου.

Κατά τον Γκουλντ είναι απίθανο να υποστεί βαριά σωματικά βασανιστήρια δεδομένου του ότι το Ιράν θέλει να διατηρεί το ηθικό πλεονέκτημα, όπως σχολίασε.

Το μόνο σίγουρο, για τον ίδιο, είναι ότι το ιρανικό καθεστώς θα θελήσει να παρελάσει το «τρόπαιό» του για προπαγανδιστικούς σκοπούς, το συντομότερο δυνατό.

Και επειδή και στο παρελθόν έχει αποδείξει πως έχει υπομονή, ο Αμερικανός πολίτης μπορεί να κρατηθεί για μήνες αλλά και χρόνια, σε μία προσπάθεια να συνθλιβεί ο αντίπαλος.