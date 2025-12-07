Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν – Η κυβέρνηση μιλά για έλεγχο της κατάστασης

Στρατιωτικοί στο Μπενίν ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί, μέσω της δημόσιας τηλεόρασης, ότι απομάκρυναν από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν.

Η ομάδα, που αυτοαποκαλείται Comité Militaire pour la Refondation, δήλωσε ότι ανέλαβε την εξουσία και όρισε τον υποστράτηγο Pascal Tigri ως νέο ηγέτη της χώρας, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε το κλείσιμο των συνόρων.

URGENT l Coup d'État militaire en cours au Bénin



<< Patrice Talon est démis de ses fonctions à compter de ce jour >>, dixit le communiqué du Comité Militaire pour la Refondation (CMR)



Στην πρωτεύουσα Κοτονού, κάτοικοι ανέφεραν πυροβολισμούς νωρίς το πρωί της Κυριακής, με δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού να έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία και γύρω από το λιμάνι, εντείνοντας την αβεβαιότητα.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών του Μπενίν, Bakari, υπογράμμισε ότι πρόκειται για απόπειρα πραξικοπήματος και διαβεβαίωσε πως η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, καθώς μεγάλο μέρος του στρατού και της Εθνοφρουράς παραμένει πιστό στην κυβέρνηση.