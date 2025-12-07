Μενού

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν – Η κυβέρνηση μιλά για έλεγχο της κατάστασης

Στρατιωτικοί ανακοίνωσαν την απομάκρυνση του προέδρου του Μπενίν μέσα από την δημόσια τηλεόραση προκαλώντας ανησυχία στη χώρα.

Reader symbol
Newsroom
στρατιωτικό πραξικοπημα
Πραξικόπημα στην Αφρική | Χ / @godwin18544
  • Α-
  • Α+

Στρατιωτικοί στο Μπενίν ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί, μέσω της δημόσιας τηλεόρασης, ότι απομάκρυναν από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν.

Η ομάδα, που αυτοαποκαλείται Comité Militaire pour la Refondation, δήλωσε ότι ανέλαβε την εξουσία και όρισε τον υποστράτηγο Pascal Tigri ως νέο ηγέτη της χώρας, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε το κλείσιμο των συνόρων.

Στην πρωτεύουσα Κοτονού, κάτοικοι ανέφεραν πυροβολισμούς νωρίς το πρωί της Κυριακής, με δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού να έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία και γύρω από το λιμάνι, εντείνοντας την αβεβαιότητα.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών του Μπενίν, Bakari, υπογράμμισε ότι πρόκειται για απόπειρα πραξικοπήματος και διαβεβαίωσε πως η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, καθώς μεγάλο μέρος του στρατού και της Εθνοφρουράς παραμένει πιστό στην κυβέρνηση.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ