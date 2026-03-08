Απορρίπτει σενάρια εκεχειρίας ο Αραγτσί: «Το Ιράν πρέπει να συνεχίσει να πολεμά, για χάρη του λαού μας»

Σε συνέντευξή του, Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί (Abbas Araghchi) δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να πολεμά «μέχρι τέλους».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταστρέψει την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί για τον τερματισμό του περσινού πολέμου διάρκειας 12 ημερών, προσθέτοντας: «Και τώρα θέλετε να ζητήσετε ξανά εκεχειρία; Αυτό δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να υπάρξει ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο.Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε για χάρη του λαού μας και της ασφάλειάς μας», δήλωσε.

Την Παρασκευή, τέσσερις πηγές δήλωσαν στο NBC News ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν σχετικά με τις θέσεις των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Τεχεράνη να εντοπίσει αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Αραγτσί: Τι απάντησε για τη συνεργασία Ιράν - Ρωσίας

Όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν λαμβάνει ρωσική υποστήριξη, ο Αραγτσί απάντησε ότι «η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε αποτελεί μυστικό». Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, αν οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Ιράν να εντοπίσει αμερικανικά στρατιωτικά μέσα.

«Μας βοηθούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Δεν έχω λεπτομερείς πληροφορίες», ανέφερε.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στην εκπομπή Meet the Press, ο πρέσβης των Ηνωμένων Εθνών Μαικ Γουόλζ σχολίασε τις αναφορές ότι η Ρωσία μοιράζεται πληροφορίες με το Ιράν, λέγοντας πως «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα το αντιμετωπίσει αναλόγως».

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι η Ρωσία έχει εισέλθει στη σύγκρουση, ο Γουόλζ απάντησε ότι «γνωρίζουμε πως τόσο η Ρωσία όσο και το Ιράν διατηρούν μια συμβιωτική σχέση».

«Αν παρέχουν κάτι, σίγουρα δεν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό, καθώς ο αμερικανικός στρατός καταστρέφει την ιρανική αεροπορία, την αεράμυνα, το ναυτικό, τις χερσαίες δυνάμεις, καθώς και τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου», είπε. «Οπότε ό,τι κι αν παρέχουν, αν πράγματι παρέχουν κάτι, δεν φαίνεται να τους έχει βοηθήσει ιδιαίτερα».

Το Σάββατο, ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα επιτίθεται πλέον σε γειτονικά κράτη του Κόλπου, εκτός εάν αυτά διευκολύνουν επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ. Παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από την περιοχή, μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν θύματα στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Ωστόσο, ο Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν δεν «επιτίθεται σκόπιμα στους γείτονές του».

«Στοχοποιούμε αμερικανικές βάσεις, αμερικανικές εγκαταστάσεις και αμερικανικά συμφέροντα, τα οποία δυστυχώς βρίσκονται στο έδαφος των γειτονικών μας χωρών», ανέφερε.