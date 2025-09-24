Απόρρητη έκθεση: Η κουλτούρα βιασμού κατά των γυναικών του Βρετανικού στρατού

Μια καταδικαστική έκθεση του βρετανικού στρατού αποκαλύπτει σοβαρά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά γυναικών στρατιωτών, οι οποίες αναγκάζονται να κλειδώνονται στα δωμάτιά τους τη νύχτα για να προστατευτούν από μεθυσμένους άνδρες συναδέλφους.

Το φαινόμενο των «χτυπημάτων στις πόρτες», όπου άνδρες απαιτούν σεξ, είναι σχεδόν πανταχού παρόν.

Ο καθηγητής Κινγκ, ειδικός ακαδημαϊκός πολέμου, ο οποίος μίλησε σε περισσότερους από 500 στρατιωτικούς, δήλωσε ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να παρενοχληθούν και να εκφοβιστούν στον στρατό παρά σε άλλους χώρους εργασίας «επειδή το σώμα αποτελείται σε συντριπτικό βαθμό από άνδρες».

Η πρακτική του «χτυπήματος της πόρτας»

Η έκθεση περιγράφει περιστατικά όπως αυτό όπου ένας άνδρας στρατιώτης χτυπούσε την πόρτα μιας γυναίκας επί δύο ώρες, φωνάζοντας «Δεν πρόκειται να σε βλάψω».

Παρότι η γυναίκα βιντεοσκόπησε το συμβάν, ένιωσε υποχρεωμένη να σιωπήσει και ο δράστης δεν τιμωρήθηκε. Σε άλλη περίπτωση, λοχίας που επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες αθωώθηκε, παρά τις γραπτές ομολογίες του προς τα θύματα.

Η πρακτική του «χτυπήματος της πόρτας» – όπου άνδρες απαιτούν σεξουαλική επαφή – είναι τόσο συχνή, που έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας. «Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες στρατιωτικές δυνάμεις αναγκάζονται να κρατούν τα δωμάτιά τους κλειδωμένα τη νύχτα από φόβο για σεξουαλικούς θηρευτές», αναφέρει η έκθεση του καθηγητή Άντονι Κινγκ.

Το whatsApp ως εργαλείο παρενόχλησης

Στον βρετανικό στρατό, η παρενόχληση δεν περιορίζεται στα στρατόπεδα και στους διαδρόμους των μονάδων. Έχει εισβάλει στα κινητά τηλέφωνα των γυναικών στρατιωτών, μεταμφιεσμένη σε «ομαδική επικοινωνία». Όταν μια γυναίκα στρατιώτης προσθέτει τον αριθμό της σε μια ομάδα WhatsApp, δεν προσφέρει απλώς ένα μέσο συντονισμού.

Δίνει άθελά της πρόσβαση σε έναν στρατό ανδρών – πολλούς από τους οποίους δεν γνωρίζει – που νιώθουν ότι έχουν το δικαίωμα να εισβάλλουν στον προσωπικό της χώρο.

Η έρευνα, που εκπονήθηκε από τον ανεξάρτητο ακαδημαϊκό καθηγητή Άντονι Κινγκ, καταγράφει ανεπιθύμητες χυδαίες φωτογραφίες, σεξιστικές βρισιές, προσέλκυση από ανώτερους αξιωματικούς και περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης.

Η μητέρα της Jaysley Beck, μιας 19χρονης στρατιώτη που αυτοκτόνησε μετά από επίθεση ανώτερού της, επιβεβαιώνει ότι η κουλτούρα αυτή παραμένει ενεργή.

Η έκθεση του καθηγητή Άντονι Κινγκ είναι σαφής:

«Κακόβουλοι άνδρες εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις πληροφορίες.

Έχοντας στην κατοχή τους τον αριθμό κινητού τηλεφώνου μιας γυναίκας, τους δόθηκε άδεια να της στέλνουν ανεπιθύμητα μηνύματα.» Και δεν πρόκειται για απλά μηνύματα.

Πρόκειται για άσεμνες φωτογραφίες, χυδαίες προτάσεις, και μια αδιάκοπη υπενθύμιση ότι η στολή δεν προστατεύει από την προσβολή.

Λεκτική βία με στρατιωτική ορολογία

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις γυναίκες στον στρατό είναι αποκαλυπτική της κουλτούρας που επικρατεί. Ο όρος «διαλυμένες» – αναφορά στα γυναικεία γεννητικά όργανα – δεν είναι απλώς άξεστος.

Είναι μια ωμή υπενθύμιση ότι η γυναικεία παρουσία αντιμετωπίζεται ως κάτι που πρέπει να υποτιμηθεί, να χλευαστεί, να ελεγχθεί. Και όταν οι γυναίκες αποκαλούνται «πράσινος στόλος», δηλαδή στρατιωτικά οχήματα στην υπηρεσία των ανδρών, η μεταφορά είναι εξευτελιστική: δεν είναι συνάδελφοι, είναι εργαλεία.

Ο όρος «διαλυμένες» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι μια γυναίκα έχει ήδη «χρησιμοποιηθεί» σεξουαλικά από κάποιον άνδρα.

Αντίστοιχα, η φράση «πράσινος στόλος» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις γυναίκες ως διαθέσιμες και κατάλληλες για «χρήση» από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Αυτή η γλώσσα δεν είναι αθώα. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η ατιμωρησία, η απαξίωση και η κανονικοποίηση της παρενόχλησης.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης

Η έκθεση ασκεί δριμεία κριτική στον στρατό συνολικά, σημειώνοντας ότι το προσωπικό – ακόμη και οι ηγέτες – είναι μπερδεμένοι για τον σκοπό της υπηρεσίας. Μετά το Αφγανιστάν, ο στρατός φαίνεται να έχει χάσει την αποστολή του, με αποτέλεσμα τη διάβρωση της ενότητας και του ήθους.

Παρότι η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε το 2022, το Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε αρχικά να επιβεβαιώσει την ύπαρξή της. Η δημοσιοποίηση έγινε μόνο μετά από επίμονες προσπάθειες ακτιβιστών για την ελευθερία της πληροφόρησης.

Και ας είμαστε ξεκάθαροι: δεν είναι οι γυναίκες που προκαλούν. Είναι η ανδρική ανασφάλεια που μετατρέπεται σε επιθετικότητα. Είναι η κουλτούρα που επιτρέπει στους άνδρες να πιστεύουν ότι η στολή τους δίνει εξουσία πάνω στα σώματα και τις ζωές των συναδέλφων τους.

Πηγή: The Telegraph